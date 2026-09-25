Una imagen de la transmisión muestra el segundo de rabia del defensor, cuando los hinchas lanzaban pirotecnia a la cancha.

Una polémica noche se vivió en el estadio Sausalito, en el duelo en que Universidad de Chile vencía por 1-0 a Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Todo, porque el duelo tuvo que ser suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales, lo que incluso cayeron en sectores con hinchas y en la cancha, donde estaban los jugadores.

Por lo mismo, hubo una escena donde fue protagonista Matías Zaldivia, donde se alcanza a ver el enojo del defensor por lo que estaba sucediendo, con un claro reclamo a la barra de la U.

Los fuegos artificiales cayeron incluso cera de los jugadores de la U. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

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Zaldivia no escondió la molestia en la U

Corría el minuto 83 de partido cuando la galería laguna se encendió con bengalas, además que fuegos artificiales volaron en dirección a los hinchas de Everton, lo que incluso pudo significar un daño a los propios jugadores de la U.

Fue el momento en que la cámara capta la molestia de Matías Zaldivia, quien levantó los brazos en señal de reclamo al grupo de hinchas de la U que estaba lanzando proyectiles.

La U iba ganando en ese momento 1-0 el partido y estaba cerca de abrochar y quedarse con el primer duelo de la llave, lo que fue interrumpido por este acto que lamentaron en el camarín.

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