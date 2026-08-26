El delantero que era llamado a ser goleador es uno de los más criticados por los hinchas y Zaldiva detalla razones.

Universidad de Chile sigue con las críticas para todo su plantel luego de la derrota en el Superclásico, por un marcador de 2-1 ante Colo Colo, en el Estadio Nacional, que los alejó definitivamente del título.

En ese sentido, uno de los apuntados es Juan Martín Lucero, el refuerzo que llegó a la U esta temporada para ser goleador y figura, pero que ya colmó la paciencia de los hinchas.

Es más, incluso ahora sólo ingresa minutos, mientras que ante los albos tuvo una situación que no la pudo ejecutar de la mejor forma, lo encendió la llama de los seguidores.

Juan Martin Lucero ha sido poco aporte en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Zaldivia: “Lucero no baja los brazos en la U”

Por lo mismo, fue Matías Zaldivia, uno de los pocos referentes del plantel que saca la voz en Universidad de Chile, quien profundizó en el tema con Juan Martín Lucero.

Para el defensor es una racha la que está viviendo, porque, según su mirada, lo ve entrenando de buena manera, pero el arco no se la abre, que es lo que necesitan los goleadores.

“El Gato yo lo veo todos los días trabajando de la misma manera, después las cosas pueden salir o no, pero si hay algo para rescatar es que trabaja el 100 todos los días para mejorar, si la pelota no entra es parte del fútbol, pero me quedo con eso que no baja los brazos“, explicó Zaldivia.

Juan Martín Lucero no se ha podido consolidar como titular en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los números de Lucero en U de Chile:

Juan Martín Lucero ha disputado 27 encuentros con la camiseta de Universidad de Chile en la presente temporada, donde suma sólo tres goles en tres torneos distintos.

Uno por la Liga de Primera, uno por la Copa de La Liga y uno por la Copa Chile, además de sumar cinco asistencias en su desempeño con los azules en 2026.