El volante albo analizó las jugadas del Superclásico, en especial cuando el Gato casi marca el empate: "Menos mal que no anda bien".

El Superclásico sigue sacando ronchas en Universidad de Chile, luego de la derrota por 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional, con críticas a todos el plantel.

Pero uno que ha sido apuntado es Juan Martín Lucero, pese a los escasos momentos dentro de la cancha, pero que demuestra que su temporada ha sido para el olvido.

Algo que también confirmó Arturo Vidal en su canal de YouTube, donde tuvo una fuerte frase para analizar el momento del Gato Lucero: “Parece que no tiene fuerza ahora”.

Lucero lleva 3 goles en toda la temporada con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Menos mal que Lucero no anda bien”

Arturo Vidal se dio el tiempo para analizar el Superclásico en su canal de YouTube, donde también no tuvo problemas para hablar de Universidad de Chile y su juego.

Fue en el segundo tiempo cuando Lucero tuvo una jugada que pudo significar el empate del encuentro, pero su pelota se fue desviada de la portería de Gabriel Maureira.

“Esa pelota… nos descoordinados un poquito en defensa que casi nos caga, menos mal que Lucero no sé, parece que no tiene fuerza ahora”, fue enfático Vidal.

En ese sentido, puntualizó en la situación del delantero de la U: “Le salió bien esa jugada a la U, ese en esa zona es peligroso, menos mal que (Lucero) no anda muy bien o era gol. Pero nosotros estábamos con el aura al mil, no podíamos perder este partido”.