Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Vidal le pega al momento de Lucero en U de Chile: “Parece que ahora no tiene fuerza”

El volante albo analizó las jugadas del Superclásico, en especial cuando el Gato casi marca el empate: "Menos mal que no anda bien".

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero entró en el segundo tiempo en el Superclásico.
© LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero entró en el segundo tiempo en el Superclásico.

El Superclásico sigue sacando ronchas en Universidad de Chile, luego de la derrota por 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional, con críticas a todos el plantel.

Pero uno que ha sido apuntado es Juan Martín Lucero, pese a los escasos momentos dentro de la cancha, pero que demuestra que su temporada ha sido para el olvido.

Algo que también confirmó Arturo Vidal en su canal de YouTube, donde tuvo una fuerte frase para analizar el momento del Gato Lucero: “Parece que no tiene fuerza ahora”.

Lucero lleva 3 goles en toda la temporada con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Lucero lleva 3 goles en toda la temporada con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Vidal cuenta cómo engañaron a U de Chile en el Superclásico: “Nos tenían estudiados, teníamos que sorprender”

ver también

Vidal cuenta cómo engañaron a U de Chile en el Superclásico: “Nos tenían estudiados, teníamos que sorprender”

“Menos mal que Lucero no anda bien”

Arturo Vidal se dio el tiempo para analizar el Superclásico en su canal de YouTube, donde también no tuvo problemas para hablar de Universidad de Chile y su juego.

Fue en el segundo tiempo cuando Lucero tuvo una jugada que pudo significar el empate del encuentro, pero su pelota se fue desviada de la portería de Gabriel Maureira.

“Esa pelota… nos descoordinados un poquito en defensa que casi nos caga, menos mal que Lucero no sé, parece que no tiene fuerza ahora”, fue enfático Vidal.

En ese sentido, puntualizó en la situación del delantero de la U: “Le salió bien esa jugada a la U, ese en esa zona es peligroso, menos mal que (Lucero) no anda muy bien o era gol. Pero nosotros estábamos con el aura al mil, no podíamos perder este partido”.

El desencuentro de Charles Aránguiz con Gago que marcó a la U en el Superclásico: “No estaba lesionado”

ver también

El desencuentro de Charles Aránguiz con Gago que marcó a la U en el Superclásico: “No estaba lesionado”

Lee también
Gago sale en defensa de Lucero por su desempeño en la U
U de Chile

Gago sale en defensa de Lucero por su desempeño en la U

No sólo Gato Lucero: el otro jugador que puede salir de Chile rumbo a Argentina
U de Chile

No sólo Gato Lucero: el otro jugador que puede salir de Chile rumbo a Argentina

Uno de los mayores rivales de U. de Chile quiere a Juan Martín Lucero
U de Chile

Uno de los mayores rivales de U. de Chile quiere a Juan Martín Lucero

Gago les pone máxima presión a Octavio Rivero y el Gato Lucero
U de Chile

Gago les pone máxima presión a Octavio Rivero y el Gato Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo