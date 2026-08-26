El atacante argentino ha estado muy lejos de las expectativas generadas en su llegada al Bulla.

Universidad de Chile apostó fuerte por la llegada de Juan Martín Lucero, luego de toda la polémica que traía con Colo Colo y el importante costo que significaba. Sin embargo, por ahora no ha sido una buena inversión.

El atacante argentino había dejado una muy buena imagen deportiva en su paso por los Albos en el 2022, aunque su salida no agradó para nada en Macul. En Fortaleza de Brasil tuvo positivos números, pero antes de llegar al CDA ya mostraba un rendimiento a la baja.

El costo de los goles de Lucero

Mucho ruido generó que Juan Martín Lucero llegara a Universidad de Chile como el jugador mejor pagado del plantel. El argentino recibe cerca de 94 millones de pesos mensuales, siendo además el segundo que más factura en el fútbol chileno, solo superado por los 114 millones de pesos de Arturo Vidal.

Se esperaba que Lucero pagara esta cifra con goles, con el Bulla luchando por el título, pero los cálculos no pudieron salir peor. Restando 10 fechas para el final de la Liga de Primera, Colo Colo los supera por 13 puntos y salvo un milagro, serán los Albos quienes den la vuelta olímpica.

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En el último Superclásico, el Gato entró en los minutos finales y no de buena manera. De hecho tuvo una ocasión para empatar el marcador, pero definió mal ante una tímida salida de Gabriel Maureira. Esto nuevamente puso el foco sobre el pésimo rendimiento del delantero.

Juan Martín Lucero ha disputado 27 partidos en Universidad de Chile, donde solo ha convertido 3 goles. Si gana 94 millones de pesos, multiplicado por los 7 meses que lleva en el equipo, dividido por sus pocas anotaciones, significa que el Bulla ha pagado 219 millones de pesos por cada tanto del argentino. Una locura.

Lucero no lo pasa bien en U. de Chile. Imagen: Photosport

Habrá que esperar para saber cómo termina la historia de Lucero en el CDA, pero por ahora la cosa no pinta para nada bien. Un sueldo así, sin resultados en la cancha, a cualquier equipo se le hace insostenible, por lo que salvo un enorme repunte, su estadía en el Romántico Viajero parece que no será muy larga.