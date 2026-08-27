El técnico de los azules deberá corregir los errores mostrado ante Colo Colo, dejando en claro que la salida de Assadi golpeó el esquema.

Universidad de Chile trata de sanar sus heridas tras la derrota por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico, donde ahora debe mentalizar sus esfuerzos en el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Con 13 puntos de distancia de los albos, pelear por un título se ve complejo, por lo que tendrá mucha competencia por retornar a la fase de grupos del torneo internacional.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago tendrá una dura tarea esta semana, para el duelo ante Universidad de Concepción, teniendo en cuenta las conclusiones que pudo tomar el el choque ante los albos, con dudas en la zona de los volantes y el reemplazo de Lucas Assadi.

Fernando Gago estudia cambios en la U par enfrentar a la U de Conce. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Gago debe replantear el once para luchar por el Chile 2

Fernando Gago movió a sus jugadores en el Superclásico, de manera de darle la responsabilidad a Agustín Arce de ir por la zona que alguna vez brilló Lucas Assadi, para también sumar a Tobías Reinhart.

Una estrategia que no dio resultados, teniendo en cuenta de que Colo Colo controló la zona de volantes, que hizo que la U se quedara sin salida limpia ni oportunidades para Eduardo Vargas.

Ante este escenario, Gago tiene la tarea de replantear la zona que más dudas ha dejado en el último partido, aunque esto también se puede desplazar a otra zona de la cancha.

El arribo de Igor Lichnovsky también abre el paso a jugar con una línea de tres en el fondo, tal cual el segundo tiempo contra Colo Colo, por lo que se esperan varios cambios en el once titular para enfrentar este domingo a Universidad de Concepción.