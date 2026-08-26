Las variantes de Gago movieron el piso en la U, tanto así que desde la interna aseguran que se vieron sorprendidos y no tuvieron reacción.

En Universidad de Chile siguen los lamentos por lo vivido en el Superclásico, donde perdieron por un marcador de 2-1 ante Colo Colo, en un duelo jugado en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, se hacen análisis de qué le pasó al equipo del técnico Fernando Gago para verse muy extraviado dentro de la cancha, donde hubo un movimiento que, desde la interna, aseguran que nubló el panorama.

Esto, porque la variante para suplir a Lucas Assadi golpeó el funcionamiento, con un plantel de jugadores que se vio extraviado, con una orden de jugar con cuatro volantes.

Fernando Gago avisó cambios horas antes del Superclásico. Foto: Andres Pina/Photosport

Los volantes de la U se vieron “altamente sorprendidos”

El gran problema de Universidad de Chile en el Superclásico fue en la zona de los volantes, donde Fernando Gago intentó hacer un cuadrado con volantes, de manera de dar libertad a sus laterales.

Según pudo indagar Redgol en la interna, el plantel se vio “altamente sorprendido” cuando “horas antes del partido les informó que serían cuatro volantes”, dejando a Agustín Arce hacia la banda izquierda, como lo hacía Assadi.

Algo que, en muchas ocasiones “hizo chocar posicionalmente a los interpretes”, donde también estaba Lucas Barrera, Tobías Reinhart y Charles Aránguiz, que nunca se sintieron cómodos con un planteamiento nuevo.

Es más, esta situación, según explican a nuestro medio, “tampoco fue practicada durante la semana en el Centro Deportivo Azul”, por lo que sorprendió al plantel justo antes del Superclásico.

Si bien Gago defendió que ocupó el mismo método o planteamiento, la figura y los nombres no le dieron resultado, extraviando el juego que le había dado triunfos a la U.

Agustín Arce tuvo que cumplir otra función en el Superclásico. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Basaure: “El dibujo no fue tan claro”

Una situación que también fue analizada por Cristián Basaure, en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde explicó los movimientos de Universidad de Chile.

“Vi el partido, lo vi tranquilo, no fui a la cancha y leía mucho en redes que decían que Gago cambió el sistema, y yo decía habré visto algo mal. Para mi no cambió el sistema, siguió jugando, lo que pasa es que el interprete en la posición de Assadi, que pudo ser Vásquez y fue Arce y ese es más volante. A ratos eran cuatro volantes con un doble 9, el dibujo no fue tan claro como venía jugando“, explicó.

En ese sentido, asegura que dentro de la planificación “fue un riesgo, después cuando cambia el esquema tuvo los mejores minutos al comienzo del segundo tiempo”.

“Ahora hay que ver qué busco, todos buscan ganar, pero con el diario del lunes se equivocó, pero hay que ver por qué puso Arce, por qué los volantes, me imagino quería quitar la pelota en el mediocampo a Colo Colo, pero no le dio resultado“, finalizó.