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Universidad de Chile

El video que muestra la reacción de Charles Aránguiz con Gago al ser cambiado en el Superclásico

Un inédito video siguió el momento polémico del Superclásico, cuando el técnico decidió sacar al "20" de la cancha y esto sucedió.

Por Cristián Fajardo C.

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Charles Aránguiz en el momento que Gago lo sacó en el Superclásico.
Charles Aránguiz en el momento que Gago lo sacó en el Superclásico.

La polémica de Universidad de Chile en el Superclásico, donde perdieron por 2-1 ante Colo Colo, sigue dando que hablar con los hinchas azules en las redes sociales.

Una vez que el periodista Danilo Díaz reveló una molestia de Charles Aránguiz con el técnico Fernando Gago y el cambio en el Estadio Nacional, donde el entrenador dijo que le pidió salir.

En ese sentido, también reveló que el volante jamás pidió el cambio, en una conversación que terminó con el “20” fuera de la cancha y dejando el Superclásico.

Charles Aránguiz está en medio de una polémica en el Superclásico. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Así fue el momento del cambio de Charles Aránguiz con Gago en el Superclásico

Ahora fue el programa “Siempre pasa algo” quienes publicaron un video de la reacción de Charles Aránguiz cuando fue cambiado en el Superclásico, dejando a Universidad de Chile.

En la imagen se puede ver un tranquilo paso del volante al salir de la cancha, para el ingreso de Gonzalo Reyna al campo de juego y luego dirigirse derechito donde Fernando Gago.

En ese encuentro se puede ver que se dan la mano y un abrazo rápido, mientras que luego hay un pequeño golpe en la cabeza de Aránguiz de parte del entrenador argentino.

Tras esto, el Príncipe siguió el camino al banco de suplentes, donde lo esperaban parte del cuerpo técnico y sus compañeros, mientras los hinchas aplaudían al volante azul.

Mira el video:

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