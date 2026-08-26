Confirman cruce entre Fernando Gago y Charles Aránguiz en la U: “Son preguntas normales”

El diálogo entre el DT y el Bicampeón de América desató fuerte polémica tras la derrota en el Superclásico ante Colo Colo.

El Superclásico 200 del fútbol chileno sigue dejando coletazos. A la denuncia de Universidad de Chile a Javier Correa, ahora se sumó el fuerte cruce entre Fernando Gago y Charles Aránguiz.

Tema que fue abordado por uno de los referentes como Matías Zaldivia que explicó lo ocurrido entre el DT y el capitán de los azules.

ver también El video que muestra la reacción de Charles Aránguiz con Gago al ser cambiado en el Superclásico

Las primeras versiones sobre el quiebre entre ambas partes, fueron tras el pitazo final por el cambio de esquema que realizó el DT al poner a Agustín Arce en el lugar de Lucas Assadi. Pero luego se destapó una fuerte discusión con Charles Aránguiz.

“Gago le preguntaba ‘cómo estás’ constantemente. Hasta que en el segundo tiempo le vuelve a preguntar a Aránguiz y este le dijo ‘si me quieres sacar, sácame’. Lo que molestó al jugador fue que después dijo que estaba cansado y por eso pidió el cambio”, indicó Danilo Díaz en La Hora de King Kong.

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Incluso para algunos especialistas esto solo sería señal de la poca confianza que tiene el DT en el despliegue de Charles. Lo que desató una ola de teorías que se esparció en redes con diversos registros de lo ocurrido.

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Matías Zaldivia abordó el encontrón entre Charles Aránguiz y Fernando Gago

El tema es que esta discusión fue confirmada por Matías Zaldivia, quien explicó lo ocurrido en el Superclásico.

“En el partido no lo vi, después vi lo que decía las redes pero son conversaciones normales de un técnico y nosotros”, explicó el “canterano” este miércoles en conferencia de prensa.

Charles Aránguiz protagonizó fuerte discusión con Fernando Gago en el Superclásico. Photosport

Pero más allá de eso, Zaldivia le bajó el perfil y recalcó que todo está bien entre Charles y Gago. “Yo creo que no pasó nada raro más allá, son decisiones técnicas, no veo problemas. Hoy entrenamos de la mejor manera y son cosas normales que preguntan los técnicos”, sentenció.