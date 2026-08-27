Revelan pataleta del Dibu Martínez para llegar al Chelsea: “relaciones tensas”

El portero campeón del Mundo se cansó de estar en el Aston Villa y presionó para ser liberado en este mercado de pases.

El mercado de fichajes se mueve en Europa y al filo del cierre Emiliano Martínez protagoniza uno de los traspasos más llamativo de los últimos tiempos. El portero campeón de Mundo con Argentina en 2022 ahora da el gran salto de su carrera a los 33 años.

El guardameta nacido en Mar del Plate deja el Aston Villa para ahora jugar por el Chelsea. “Han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero Emiliano Martínez. El argentino firma hasta 2028 con opción a una temporada más”, detalló Sky Sports.

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El Dibu Martínez viene de ganarlo prácticamente todo con la selección albiceleste y su papel en el Mundial 2026, pese a perderlo en la final ante España, fue uno de los más destacados. También sumó la Europa League con “Los Villanos”.

Por lo mismo, Aston Villa recibirá 7,5 millones de euros, más bonos, por la carta del portero. Aunque el elenco que dirige Unai Emery ya se había preparado para su salida y este año ficho a Zion Suzuki y además cuenta con Marco Bizot, aunque en el inicio de la Premier sufrieron la caída por 4-0 ante Brighton.

Emiliano Martínez ahora será portero del Chelsea (Photo by Lars Baron/2Getty Images)

La pataleta del Dibu Martínez para dejar el Aston Villa por Chelsea

Pero la trama de la venta del Dibu Martínez no fue tan fácil como se esperaba. Pese al gran rendimiento del portero, sospechosamente nunca llegó un ofrecimiento contrato por su carta.

Los interesados fueron varios: desde Manchester United, Tottenham, incluso se habló Del Real Madrid. Ahora último la Juventus fue el que más cerca estuvo de su compra. Pero todo se derrumbó a última hora y finalmente ficharon a Guglielmo Vicario.

Estas complicaciones en su venta solo truncaron las relaciones entre el portero y Aston Villa. Si al termino de las últimas temporada quedó demostrado que solo quería irse tras despedirse de los hinchas en más de una ocasión. Según indica The Athletic exigió en las últimas dos ventanas de fichajes su salida definitiva.

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A tal punto que en este reciente mercado ya las relaciones se rompieron completamente. Por lo que la pataleta del Dibu fue total para lograr salir sí o sí del Villa Park.

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Por lo que ahora buscará repetir sus grandes campañas en el Chelsea de Xabi Alonso, y en el club que en su formación fue su clásico rival cuando militaba en el Arsenal junto con Alexis Sánchez. Ahora su debut podría ser el próximo domingo 30 de agosto cuando reciban al Brighton. La otra opción es ya en el mes de septiembre cuando el domingo 6 le toque visitar el Emirates Stadium ante Arsenal.