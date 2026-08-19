Dibu Martínez espera salir del Aston Villa esta temporada, ya que trajeron un nuevo arquero. Para eso, hay que pagar 10 millones de euros y no llegan ofertas.

Emiliano Martínez, el arquero de la selección argentina, atraviesa horas de gran incertidumbre en el fútbol europeo a menos de dos semanas del cierre del mercado de pases.

Su futuro en el Aston Villa se ha convertido en uno de los grandes temas, generando un escenario catalogado por la propia prensa trasandina como una situación “sumamente compleja”.

Tras ser una figura clave bajo los tres palos del equipo inglés en las últimas temporadas, hoy se encuentra en una encrucijada donde su continuidad es poco probable y las opciones de salida aparecen como urgentes.

El principal foco del conflicto y el gran obstáculo en esta historia tiene un punto específico: el dinero que pretende recaudar su actual club. La directiva del Aston Villa ha tasado la ficha del arquero marplatense en 10.000.000 de euros, la que es innegociable desde la postura de los “Villanos”.

Emiliano Martínez busca un nuevo equipo

Aston Villa contrata a un nuevo arquero

Esta estricta exigencia económica se ha convertido en la gran barrera del mercado, dictaminando qué clubes pueden sentarse a negociar y paralizando las tratativas de aquellos que intentan buscar un acuerdo a la baja.

La urgencia por encontrarle una salida se aceleró tras una contundente decisión deportiva del Aston Villa: la contratación del arquero Zion Suzuki, titular con Japón en el Mundial y que viene a quedarse con el puesto.

Con la titularidad perdida de antemano y la firme intención del club de recuperar dinero, la venta del argentino pasó de ser una mera especulación a una necesidad operativa para los británicos.

Durante más de un mes, la salida más factible para Martínez apuntaba directamente hacia la Serie A de Italia. La Juventus, a pedido de su entrenador Luciano Spalletti, intentó hacerse con los servicios del pilar de la “Scaloneta”, pero no se concretó por la inflexibilidad económica del conjunto inglés.

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La Juve no estaba dispuesta a desembolsar los 10 millones de euros que exigía el Aston Villa de forma directa, ofreciendo alrededor de 7 millones de euros, los que fueron rechazados. Tras eso, los italianos oficializaron al ex Tottenham Guglielmo Vicario para reforzar su arco.

De cara al cierre del mercado, la incógnita sobre el destino de Emiliano Martínez es total. Con las puertas de la Juventus ya cerradas y su lugar en el Aston Villa ocupado por el nuevo refuerzo japonés, el entorno del jugador aguarda contrarreloj por la aparición de un “club tapado” que esté dispuesto a abonar los famosos 10.000.000 de euros.