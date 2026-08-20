El astro brasileño dejó el retiro y tras 11 años alejado de la actividad oficial, ya está listo para jugar en humilde club europeo.

Ronaldinho Gaúcho, uno de los jugadores más talentosos en la historia de la selección de Brasil y el mundo, revoluciona a los hinchas con su anuncio. El recordado 10 volverá a jugar fútbol oficialmente.

A sus 46 años y tras hacer más noticia por hechos ajenos a la redonda emoción, el ganador del Balón de Oro aterrizó en Europa para su nuevo desafío. Ahí lo espera la Serie C del fútbol italiano.

Ya recorriendo las calles de Emilia-Romaña, Dinho alista los detalles para su regreso a las canchas defendiendo al Ravenna. El humilde club tano es el centro de los flashes, aunque la llegada del brasileño alude más a un tema comercial.

Así es el acuerdo para que juegue Ronaldinho

El astro brasileño tiene una estrecha relación con los dueños del club Ravenna, de la tercera categoría del fútbol italiano. Todo apunta a una movida de Ignazio Cipriani, nuevo propietario del club.

¿Y la letra chica del acuerdo? Se espera que Ronaldinho no sea un jugador habitual en la campaña del club, sino que disputará minutos específicos en el elenco europeo.

El sueño del campeón del mundo en 2002 es volver a anotar y despedirse con un último tanto en su carrera. Por eso, como mínimo jugará un partido por el club de la Serie C de Italia.

El brasileño se había retirado de la actividad en 2015, defendiendo al Fluminense. También registra pasos por Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro y Querétaro.