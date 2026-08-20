El campeón Arsenal será el encargado de inaugurar la Premier League 2026-27.

La espera finalmente terminó y este viernes 21 de agosto comenzará oficialmente la temporada 2026-27 de la Premier League, con Arsenal defendiendo el título y varios de los grandes clubes ingleses buscando comenzar con el pie derecho.

Los Gunners serán los encargados de abrir los fuegos recibiendo a Coventry, campeón del Championship. Será una temporada especial para el fútbol inglés, por la ausencia de Pep Guardiola, que dejó el Manchester City después de una década al mando.

Los partidos de la Premier League también se pueden apostar en JugaBet. En Arsenal vs. Coventry, las cuotas son 1.21, 7.62 y 16.63, respectivamente. Es decir que si apostar $10.000 a los Gunnes paga $12.100.

Arsenal abre los fuegos de la Premier League 2026-27

Liverpool vs. Newcastle, el gran partido

La primera fecha tendrá varios estrenos esperados. El sábado será el turno de Manchester United, que visitará a Hull City con Michael Carrick como entrenador principal. También debutará Manchester City, que recibirá a Bournemouth en el Etihad Stadium.

Sin embargo, el partido que aparece como el gran atractivo del fin de semana será el choque entre Newcastle y Liverpool, que se disputará el domingo en St. James’ Park.

La jornada se extenderá hasta el lunes, cuando Chelsea visite a Fulham para cerrar la primera fecha del campeonato.

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Programación de la fecha 1

Viernes 21 de agosto

Arsenal vs. Coventry – 15:00 horas

Sábado 22 de agosto

Hull City vs. Manchester United – 07:30

Ipswich Town vs. Sunderland – 10:00

Everton vs. Crystal Palace – 10:00

Nottingham Forest vs. Leeds United – 10:00

Brentford vs. Tottenham – 12:30

Domingo 23 de agosto

Manchester City vs. Bournemouth – 09:00

Brighton vs. Aston Villa – 09:00

Newcastle vs. Liverpool – 11:30

Lunes 24 de agosto

Fulham vs. Chelsea – 15:00

En resumen…