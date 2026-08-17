El arquero argentino hace años quiere dejar el cuadro inglés, pero simplemente nadie se interesa en sus servicios.

El libro de pases está abierto hasta fin de mes en Europa y los principales equipos del Viejo Continente hacen movimientos, aunque hay un jugador que no puede cambiar de camiseta: Emiliano Martínez.

El finalista del Mundial 2026 con Argentina hace rato se quiere ir de Aston Villa, club donde tiene contrato hasta 2029, de hecho, la temporada pasada se despidió de los hinchas y todo quedó en nada, porque nadie lo quiso.

Ahora, el portero de 33 años estuvo cerca de dar el salto a Juventus, que a pesar de la fractura del dedo anular de la mano derecha del Dibu, estaba negociando su fichaje, aunque, todo quedó en nada… una vez más.

La Vecchia Signora decidió no contratar a Martínez, porque ya aseguró al arquero italiano Guglielmo Vicario, quien arriba al cuadro de Turín proveniente de Tottenham.

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Aston Villa contrata a Zion Suzuki, figura en el Mundial con Japón

La mala suerte de Emiliano Martínez no se queda ahí, debido a que Aston Villa fue al mercado al saber que el portero se quería ir y contratará a uno de los mejores metas de la Copa del Mundo.

Emiliano Martínez se puede quedar sin nada en el mercado. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

El equipo de Unai Emery apura el arribo del portero japónes de origen ghanés Zion Suzuki, quien a sus 23 años tuvo una buena presentación con el cuadro nipón y viene de una regular campaña en Parma.

Aston Villa hará una fuerte inversión por el asiático, debido a que están dispuestos a pagar 30 millones de euros por su carta, por lo que la titularidad de Emiliano Martínez queda completamente en duda.