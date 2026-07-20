El exdelantero del Cacique conversó con RedGol tras la final del Mundial 2026 y aseguró que España fue un justo campeón, aunque resaltó el gran nivel mostrado por el arquero argentino.

El Mundial 2026 llegó a su fin y España se consagró campeona del mundo tras derrotar por la cuenta mínima a Argentina, frustrando el sueño de la Albiceleste de conseguir el bicampeonato.

En un partido en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni nunca logró imponer su juego ni encontrar los caminos para dominar a su rival, hubo algunos futbolistas que lograron destacar.

Uno de ellos fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien con una serie de intervenciones clave evitó que la diferencia en el marcador fuera aún mayor y mantuvo con vida a Argentina durante gran parte del encuentro.

Ex Colo Colo defiende al Dibu tras derrota en la final

Tras el pitazo final, las imágenes captaron a los jugadores trasandinos muy afectados, entre ellos el portero, quien apareció destrozado tras la derrota.

El jugador argentino, campeón de Copa Libertadores con Colo Colo, Ricardo Dabrowski habló con Redgol sobre la dolorosa derrota argentina y destacó al portero por su desempeño.

“Creo que mas que nada España superó futbolísticamente y físicamente a Argentina, me llama la atención que se definió en el alargue y que casi lo empata”.

El Dibu Martínez fue figura en la derrota argentina. (Photo by David Ramos/Getty Images)

ver también La derrota no fue lo único que dolió: Argentina estalla contra Chile por un mensaje de la ANFP

“Digo increíblemente porque el futbol presente estas situaciones, Argentina llegó degastado tuvo que hacer cambios obligados por lesiones y eso condiciono”, puntualizó.

“Trato de aguantar lo mas que podía, llego al alargue y pudo empatarlo con uno menos. El esfuerzo ya está, pero España es un justo campeón”.

Agregando: “Creo que hoy tuvo mas trabajo el Dibu Martínez que en ningún otro partido, si uno analiza posibilidades, España no fue una tromba, pero tuvo dos o tres tapadas que evitaron que se defiera antes. el Dibu tuvo el mayor trabajo y respondió de buena manera”.

En síntesis: