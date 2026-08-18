Este portero de 25 años tenía todo acordado para sumarse al Romántico Viajero, pero el telefonazo de un seleccionado chileno trastocó los planes de Azul Azul. De todas maneras, será compañero de dos chilenos. Uno de ellos, una obsesión del Cacique en el mercado de pases.

Después de que la U de Chile presentó como su tercer refuerzo a Igor Lichnovsky, varias cosas quedaron claras. Como que un llamado del defensor central seleccionado chileno fue clave para que en la gerencia deportiva de Azul Azul desistieran de contratar un arquero.

Esto a pesar de que tenían muy avanzadas las negociaciones para quedarse a préstamo con el argentino Facundo Sanguinetti, quien se iba a sumar al plantel adiestrado por Fernando Gago. Pero todo cambió con ese telefonazo de Lichnovsky.

De hecho, en Banfield habían manifestado que la tratativa estaba casi firmada para que Sanguinetti recalara en el Centro Deportivo Azul. “Estaba todo acordado con Universidad de Chile y decidieron que no”, aseguró el presidente del Taladro, Matías Mariotto.

“Para nosotros es el capitán, un jugador vital. Y quizá mañana aparezcan nuevas opciones. Que haya negociado con la U de Chile genera nuevos intereses”, añadió Mariotto, quien fue gerente general de Unión La Calera y, a raíz de ese trabajo, se opone fervorosamente a las sociedades anónimas. Tuvo razón.

Facundo Sanguinetti se irá de Banfield, pero no a la U. (Captura Instagram).

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Facundo Sanguinetti: de estar listo como refuerzo en la U de Chile a ser compañero de dos chilenos

Facundo Sanguinetti cerró el capítulo como refuerzo de la U de Chile antes siquiera de haberlo empezado. Algo similar a lo que ocurrió con su colega portero colombiano Jordan García, quien finalmente no llegó cedido desde el Club León de México.

Incluso con Valentín Gauthier, defensor uruguayo que viajó a Santiago para firmar en el Bulla, pero reprobó los exámenes médicos y todo quedó en nada. Aunque Sanguinetti rápidamente encontró otro club donde jugar: “dejará el club para continuar su carrera en Vélez”, informó Código Banfield.

“Antes de ser cedido, renovará su contrato hasta diciembre de 2029. Será un préstamo por 18 meses y todavía se ultiman algunos detalles de las condiciones de la cesión”, manifestó el citado medio. Por lo pronto, Sanguinetti estará citado para el duelo frente a Midland por la Copa de Argentina.

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Luego de eso se sumará al Fortín, donde será compañero de una obsesión de Colo Colo en el mercado de fichajes: Diego Valdés, una petición expresa de Fernando Ortiz para reforzar al Cacique. Pero esa operación no se concretó. Otro chileno con el que compartirá el golero de 25 años es Claudio Baeza.

Así celebró Diego Valdés su golazo de tiro libre ante Boca. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Sanguinetti competirá por el puesto con el capitán velezano, Tomás Marchiori. Y llega para cubrir la salida del espigado mundialista colombiano Álvaro Montero, quien dejó el estadio José Amalfitani para pasar a Boca Juniors.

Tomás Marchiori en acción ante Boca Juniors: competirá con Sanguinetti en Vélez. (Rodrigo Valle/Getty Images).

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