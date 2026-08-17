Igor Lichnovsky señala que haber estado en Porto con grandes futbolistas lo hizo crecer mucho, a pesar de haber jugado poco.

Igor Lichonovsky volvió a U de Chile para sumarse como refuerzo para el plantel de Fernando Gago y de inmediato se hizo notar por sus declaraciones.

Para empezar señaló que “si no hubiese sido necesario irme de la U no me habría ido“, aunque debió hacerlo para crecer “pues habían motivos futbolísticos y económicos a los 20 años”.

Eso sí dice que “a los 25 años ya hablaba para darme una vuelta, solo mi familia apoyaba que viniese a la U” y que ahora era el tiempo indicado”.

“El momento que vive el club, tanto dentro como fuera. Tenía otras ofertas, pero mandé el mensaje (a Manuel Mayo) y tomamos la decisión”, explica.

Igor en la presentación en U de Chile

La experiencia de Lichnovsky la tira a la mesa

El central señala que “no hay que hablar antes de tiempo, pero tengo confianza en mis condiciones, mis fortalezas” y luego le aclaró a la prensa que creció mucho en Europa estando en el Porto, aunque haya jugado poco.

“Ustedes desde afuera ven que el jugador no se afianza con minutos, jugando, pero a pesar de eso el jugador se está desarrollando”, detalla.

Señala luego que “en Porto estaba hablándome Casillas, Danilo, Alex Sandro, Julen Lopetegui. No jugaba Liga, pero sí Copa. Vas desarrollando la experiencia”, dice.

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“Esos son momentos de mi juventud y hoy, a mis 32 años, sí estoy a un gran nivel, no solo dentro de la cancha sino también en la experiencia fuera”, aclara el ex América.

“Con humildad, aportando con comentarios, hablando a los más jóvenes. Conociendo lo que es ser de la U”, dice Igor para cerrar la idea.