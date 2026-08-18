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Copa Libertadores

U Católica vs Estudiantes: sigue el partido minuto a minuto en la Copa Libertadores

Los dirigidos por el técnico Daniel Garnero se juegan el paso a los cuartos de final en el Claro Arena y con muchas ausencias como Zampedri.

Por Cristián Fajardo C.

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La Católica necesita ganar para pasar en Copa Libertadores.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLa Católica necesita ganar para pasar en Copa Libertadores.

Universidad Católica se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, cuando esta noche reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Claro Arena.

Los dirigidos por el técnico Daniel Garnero dejaron abierta la llave con el empate 1-1, con gol de Fernando Zampedri, quien será la gran baja en la revancha por los octavos de final.

Sigue acá todos lo detalles de un duelo que promete ser de dientes apretados, donde la UC tiene que hacerse respetar en su casa para continuar con vida, aunque tiene muchas bajas en su formación.

Fernando Zampedri es la gran baja de Católica en Copa Libertadores. Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport

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