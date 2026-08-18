Universidad Católica define este martes su futuro en el torneo Conmebol, tras el 1-1 de la ida en Argentina.

Universidad Católica está a solo 90 minutos de alcanzar este martes los cuartos de final de la Copa Libertadores. El 1-1 ante Estudiantes en Argentina dejó la serie completamente abierta y ahora los Cruzados definirán la llave en casa.

La igualdad en la ida tuvo como protagonista a Fernando Zampedri, autor del gol de la UC, pero el delantero y capitán se perderá la revancha por acumulación de tarjetas amarillas.

Católica espera pasar a los cuartos de final de Copa Libertadores

¿Qué pasa si la UC gana?

Cualquier triunfo de Universidad Católica sobre Estudiantes significará la clasificación directa a los cuartos de final.

El resultado de la ida dejó el global 1-1, por lo que a los Cruzados les basta con ganar por cualquier marcador. Un 1-0, 2-1 o 3-2, por ejemplo, será suficiente para avanzar.

¿Qué ocurre si empatan?

Si el partido termina nuevamente igualado, no habrá alargue. Cualquier empate llevará la definición directamente a penales, ya que en esta instancia no existe la regla del gol de visitante.

Por lo tanto, un 0-0, 1-1 o cualquier otra igualdad dejará todo en manos de los doce pasos.

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¿Qué pasa si la UC pierde?

Una derrota significará la eliminación de Universidad Católica. No importará la diferencia del resultado: cualquier triunfo de Estudiantes le dará al conjunto argentino el boleto a los cuartos de final.

La ecuación para los dirigidos por Daniel Garnero es, entonces, bastante clara: ganar para clasificar directamente, empatar y vencer en penales para seguir con vida o perder para quedar fuera.

La definición se disputará este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas, en el Claro Arena. La UC tendrá la ventaja de cerrar la serie como local y buscará aprovechar ese factor para meterse entre los ocho mejores de América.

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En resumen…