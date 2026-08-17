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Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite EN VIVO U. Católica vs. Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores

Los cruzados enfrentarán al conjunto Pincharrata en el Claro Arena por octavos de final del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Universidad Católica, enfrenta a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.
© Photosport.Universidad Católica, enfrenta a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores.

Universidad Católica se prepara para un partido decisivoclave ante Estudiantes de La Plata, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego del 1-1 registrado en la ida, los Cruzados tendrán la ventaja de definir la serie en casa, donde buscarán hacerse fuertes y conseguir el resultado que les permita seguir avanzando en el torneo continental.

Daniel Garnero deberá resolver una baja claveFernando Zampedri no podrá estar debido a la suspensión que arrastra por acumulación de tarjetas amarillas.

Catolica enfrentará a Estudiantes por la revancha en Copa Libertadores.

Catolica enfrentará a Estudiantes por la revancha en Copa Libertadores.

¿Dónde ver U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO?

Universidad Católica vs. Estudiantesjuegan este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas de Chileen el Estadio Claro Arena, por la vuelta de octavos de final en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5, Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube, y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones grupo D Copa Libertadores

En resumen…

  • Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes 18 de agosto.
  • Fernando Zampedri será baja por suspensión en el partido de Copa Libertadores.
  • Chilevisión, ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirán el encuentro a las 20:30 horas.
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