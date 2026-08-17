Universidad Católica se prepara para un partido decisivoclave ante Estudiantes de La Plata, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Luego del 1-1 registrado en la ida, los Cruzados tendrán la ventaja de definir la serie en casa, donde buscarán hacerse fuertes y conseguir el resultado que les permita seguir avanzando en el torneo continental.
Daniel Garnero deberá resolver una baja clave: Fernando Zampedri no podrá estar debido a la suspensión que arrastra por acumulación de tarjetas amarillas.
Catolica enfrentará a Estudiantes por la revancha en Copa Libertadores.
¿Dónde ver U. Católica vs. Estudiantes EN VIVO?
Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas de Chileen el Estadio Claro Arena, por la vuelta de octavos de final en Copa Libertadores.
El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5, Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube, y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.
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Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
Tabla de posiciones grupo D Copa Libertadores
En resumen…
- Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata este martes 18 de agosto.
- Fernando Zampedri será baja por suspensión en el partido de Copa Libertadores.
- Chilevisión, ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirán el encuentro a las 20:30 horas.