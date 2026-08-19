El ex capitán de la U sacó la voz en su estilo por las redes sociales, donde asegura que deben caer todos los que llevaron al club a esto.

Una jornada clave en la investigación del caso Sartor fue la que ocurrió en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza Paulina Moya, decretó la cautelar de prisión preventiva para Michael Clark, el ex presidente de U de Chile.

Una situación que de inmediato tuvo repercusiones en el mundo del fútbol, con los hincha azules manifestándose en las redes sociales, además de históricos del club.

Uno de ellos fue Johnny Herrera, quien por sus plataformas digitales celebró la caída de Michael Clark, además mandó un potente mensaje: “Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club”.

El momento en que Michael Clark es llevado a la prisión preventiva en la formalización del Caso Sartor.Foto: Captura de transmisión de Poder Judicial TV vía Aton Chile

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Johnny Herrera pide que paguen todos los involucrados en la U

Johnny Herrera no demoró mucho tiempo en celebrar con el himno de Universidad de Chile, luego de la prisión preventiva para Michael Clark con el caso Sartor.

El ex capitán de los azules ha sido crítico con la gestión del ex mandamás de Azul Azul, por lo mismo aprovechó el momento para mandar un mensaje por sus redes sociales, en una clara muestra de festejo.

“Sin perdón ni olvido. No! Caiga quien caiga… sí!! Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos 6 años. Encubridores, cómplices, partícipes, etc… váyanse de la U!!”, comentó.

El portero pide limpiar el club de todos los momentos que les ha tocado pasar, por lo mismo cree que es un paso fundamental para poder sacar a flote a toda la institución.

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