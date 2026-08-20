Nicolás Ramírez habla de la interna de la U en la previa al choque del domingo, donde asegura que hay que meter el doble para ganar.

Universidad de Chile sigue enfocada en el Superclásico 200 del fin de semana, donde el domingo deben recibir a Colo Colo por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, el plantel azul sabe que puede restarle importantes puntos al cuadro albo en la pelea por el título, donde canalizan su energía en ese objetivo contra el archirrival.

“Es una semana especial, donde tratamos de ser bien positivos, de meterle mas energía, preocuparnos de cada detalle y sobre todo la energía positiva para el resultado que queremos, en un partido tan importante como el del domingo”, comentó Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez adelanta el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Nico Ramírez: “Debemos sostener lo que venimos mostrando en la U”

Fue el defensor Nicolás Ramírez quien habló con las redes sociales de Universidad de Chile, para adelantar lo que esperan del Superclásico ante Colo Colo de la jornada del domingo.

“Creo que sostener lo que hemos venido mostrando estos últimos partidos, dar un poco más por lo especial del partido. Es un rival con hambre de ganar, pero debemos demostrar el doble. Lo más importante es sostener nuestro buen nivel, mejorarlo, preocuparnos de lo que nosotros nos compete, rendir bien sumar los puntos para lograr el objetivo”, detalló.

Por lo mismo, asegura que algo principal será el apoyo de la gente, donde el Estadio Nacional está todo vendido para el fin de semana, con un respaldo total a la U.

“Creo que tenemos el privilegio de jugar con una hinchada que nos moviliza, alienta y el domingo estará hermoso el estadio”, explicó.

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