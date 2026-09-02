Pinigol contestó a RedGol tras bambalinas del programa de Chilevisión en el que participa y fue muy duro una vez más con el "9" de Colo Colo que alguna ocasión defendió porque "todos hemos sido tribuneros".

En más de alguna ocasión, Mauricio Pinilla ha sido tremendamente crítico con la conducta de Javier Correa. Como cuando el delantero devenido en comentarista lo trato de vendehumo en respuesta a algo que había mencionado el “9” de Colo Colo.

“Vendiste más humo que cualquier otro antes, así que ahora no tienes por qué quejarte. Calladito tiene que bancársela”, dijo Pinigol en agosto del año pasado. A pesar de que también lo defendió por lo mismo unos meses antes, cuando apuntó que “todos hemos sido tribuneros alguna vez”.

Pues bien, luego de que el Tribunal de Disciplina hiciera oficial la sanción de dos partidos para el cordobés de 33 años por los gestos obscenos que hizo tras la victoria alba ante Universidad de Chile, Pinilla volvió a darle con todo. Fue tras bambalinas del programa Fiebre de Canto.

Mauricio Pinilla nunca ha ocultado que es fanático de Universidad de Chile, aunque hace poco reveló que las relaciones terminaron muy mal tras su salida. (Andrés Piña/Photosport).

Allí, el otrora centrodelantero del Romántico Viajero se refirió a la nueva suspensión del trasandino. “Correa siempre anda metido en hueás. Se la busca. Son pocas fechas”, manifestó Mauricio Pinilla en esta conversación que tuvo con RedGol.

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Pinilla cree que Javier Correa la sacó barata con esta nueva suspensión

Así las cosas, además de considerar justo que Javier Correa recibiera esta punición que le impedirá jugar ante Huachipato y frente a Deportes Concepción, Mauricio Pinilla cree que la sacó barata. De hecho, sin tapujos dijo que el argentino era merecedor de una sanción más dura.

“Para todas las cagás que se ha mandado por las declaraciones y todo, son pocas. Yo le habría dado cuatro o cinco fechas por lo menos”, manifestó Pinigol, quien alguna vez defendió la calidad futbolística de Correa. Pero se nota que su personalidad no le cae para nada bien.

De hecho, hubo una vez que lo trató como “caldo de chancho con Coca Cola”. A tal punto que eso lo hizo cuestionar el juego que en alguna ocasión le elogió. “Vive en otra estratósfera y no es ningún crack tampoco”, lanzó en agosto de este año. Como si él no hubiera caído en ninguna de esas conductas durante su extensa carrera…