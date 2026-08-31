Mauricio Pinilla deja la grande con potente confesión: “Me hubiese portado mejor”

“Pinigol” reconoció que se farreó varios años de su carrera. “No me alimentaba bien y me gustaba chupar”, reconoció.

Mauricio Pinilla se metió en la historia del fútbol chileno al integrar la selección nacional que logró ganar la Copa América y la Copa Centenario. Con más de una década en Europa, se ubicó entre los delanteros más letales del balompié criollo.

Su carrera estalló tras su debut en Universidad de Chile en 2002 y de ahí no paró más. En total fueron 381 partidos con 140 goles oficiales. Sin embargo, ya con los botines colgados y ahora como protagonista en el programa “Fiebre de canto”, “Pinigol” hizo un fuerte mea culpa a su extensa carrera.

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“Me hubiese portado mejor los primeros años. Me mandé puras cagas”, así de sincero fue su repasó. El delantero tuvo una extensa charla con Tanza Varela por el canal de Revista Sarah, donde confesó cómo le afectó la vida nocturna a su desempeño dentro de la cancha.

“Del 2004-05 al 2009. Ahí perdí mucho tiempo de mi carrera. Pude haber jugado una seis o siete temporada en el Inter de Milán o un equipo clase A”, agregó el goleador que vistió 15 clubes.

El mea culpa de Mauricio Pinilla: “Su hubiese sido más responsable…”

Pero Mauricio Pinilla fue más allá, y reconoció que le pasaron la cuenta aquellas jornada de carrete en el viejo continente. “No me alimentaba bien. Me gustaba chupar, salir a hue… No era responsable”, acusó el también apodado “Rey León”.

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Lo que hasta implicó sanciones más que importantes en los clubes que defendió en el viejo continente. “Él último año que me porté como el hoyo fue en el Racing de Santander. No me presenté y me sancionaron con 70 mil euros”, acotó.

Conducta que se repitió varios años, como también confesó Pinilla. Si hasta en el Palermo le cambiaron el apodo y lo bautizaron “El desaparecido” por las constantes salidas nocturnas que tenía durante la semana.

Pinilla hizo mea culpa y recalcó que si se portaba mejor, hubiese llegado más lejos en Europa. Getty Image.

Sin embargo, Pinilla enfatizó que pese a la caña siempre llegó a entrenar y demostrar la clase de goleador que hoy extraña tanto la selección como la U.

“Entrenaba muy bien, no faltaba nunca. Pero no iban de la mano. Igual hacia goles, no me iba tan mal. Si hubiese sido más responsable, mi carrera hubiese sido mejor y poder volver al Inter unos años”, sentenció.