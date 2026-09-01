Felipe Salinas conversó con RedGol y demostró que ya vibra con la visita al Santiago Bernabéu del Decano Sub 20 que se consagró campeón de América. También aplaudió la suspensión del partido del equipo adulto vs Cobreloa para "entrenar con los chicos y preparar algo histórico".

Felipe Salinas condujo a Santiago Wanderers a un título histórico en la Copa Libertadores Sub 20 que le permitirá al Decano disputar la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid. Un partido que se disputará el 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu a las 7 de la mañana, según el horario chileno.

Por supuesto que la expectación en el cuadro Caturro ha sido muy grande. De hecho, la hinchada wanderina agotó las entradas en menos de una hora. Fueron dos mil los boletos que la directiva Merengue dispuso para el elenco visitante. Y se acabaron rápidamente.

“Fue rápido, se agotaron las entradas que se pusieron a la venta. Muchas familias y entornos de los chicos están haciendo cosas para recaudar fondos y poder viajar. La comunidad chilena en Europa es importante, seguro habrá un marco de público importante apoyando”, dijo Felipe Salinas a RedGol.

Felipe Salinas en la recepción que el Presidente José Antonio Kast hizo en La Moneda para los campeones de América a nivel Sub 20. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El director técnico del indeleble equipo verde que venció a Flamengo en la final de la Libertadores sabe que tendrá mucho respaldo en la capital de España. “Es histórico, la gente wanderina no sé si volverá a vivir un momento tan lindo como este. Por eso el entusiasmo y la importancia de este encuentro”, expuso el entrenador.

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Felipe Salinas ya vive la final de Wanderers vs Real Madrid: “Fundamental e histórica”

Felipe Salinas sabe perfectamente que los jugadores de Santiago Wanderers Sub 20 que disputarán la final ante el Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu grabarán a fuego esa experiencia. Y les servirá mucho para el futuro. Sobre todo por el rival que enfrentarán.

Santiago Wanderers festejó con todo Valparaíso el logro en la Libertadores Sub 20. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Los Merengues son los campeones de la Youth League, la UEFA Champions League para juveniles. Por ende, un escollo de palabras mayores. “No queda nada. Es buenísimo que hayan suspendido el partido del primer equipo”, aseguró el Pipe Salinas.

Se refiere a una especie de final anticipada del Decano vs Cobreloa, que inicialmente estaba pactado para el 13 de septiembre. “Los chicos están compitiendo bien en la Primera B, pero saben que hay un partido fundamental e histórico. Fue muy buena la gestión para dejar libre esa semana”, manifestó el otrora zaguero de Everton de Viña del Mar, San Luis de Quillota y Unión La Calera.

“Vamos a poder entrenar con ellos y preparar el partido vs Real Madrid, que será tan importante como lo que han jugado hasta ahora. Juegan bien, nosotros lo sabíamos. Compiten bien. Les costó agarrar un poco el ritmo, pero el rendimiento del equipo demuestra que han competido bien. Feliz por ellos”, agregó Salinas.

Ignacio Flores celebró así su primer gol en el equipo adulto de Wanderers. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Francisco Palladino pelea palmo a palmo el liderato de la Primera B con los Zorros del Desierto. “Eso le corresponde al entrenador de turno. Yo estoy enfocado en la 20, ellos ya están en modo plantel y haciendo sus armas profesionales. El DT de turno verá con quién quiere contar y con quién no”, cerró Salinas, quien no quiere interferir en las decisiones del estratego uruguayo.

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