Tabla de posiciones: Coquimbo Unido vuelve al triunfo ante la U de Conce y sueña con irse de copas

Los piratas sumaron tres puntos de oro en el Francisco Sánchez Rumoroso y escalaron un par de puestos en la zona media de la Liga de Primera 2026.

La Liga de Primera 2026 se está poniendo al día en esta jornada de miércoles. Por la fecha 16 pendiente se vieron las caras Coquimbo Unido y Universidad de Concepción en el Francisco Sánchez Rumoroso, en un partido clave para la zona media de la tabla.

Y tras una larga racha sin victorias, fueron los piratas quienes se hicieron fuertes en su casa y gracias a un solitario gol de cabeza de Luis Riveros a los 85’ se quedaron con la victoria para sumar tres puntos que de verdad son oro.

El equipo de Hernán Caputto escaló hasta la octava posición con 29 puntos y se quedó a tres de Ñublense, elenco que por ahora está cerrando el lote de elencos que se irá de copas el próximo año.

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Por su parte el Campanil no logró escapar de los puestos de peligro en la lucha por el descenso. Los de Cristián “La Nona” Muñoz marchan 14° con 22 unidades, apenas un punto más que Cobresal, conjunto que si el torneo finalizara ahora se iría a la B junto a Unión La Calera.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas regresarán a la acción ante Universidad de Chile este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Universidad de Concepción

Por su parte el Campanil enfrentará por la jornada 22 a Palestino el domingo 6 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.