El cuadro Pirata sacó la voz mediante una declaración pública para solicitarle disculpas al joven arquero del elenco siderúrgico y se comprometió a llegar a la justicia una vez que identifique a los responsables.

Coquimbo Unido perdía por 1-0 ante Huachipato cuando el golero Christian Bravo recibió cuatro bombas de estruendo muy cerca de donde estaba ubicado. Inmediatamente, el joven portero cayó al piso evidentemente conmocionado por la situación.

El cronómetro del juez Nicolás Gamboa marcaba 69 minutos cuando suspendió el partido. “Me percaté que estallaron bombas de ruido. El arquero lamentablemente no puede continuar. Y por su integridad, el partido se suspende”, manifestó el árbitro en TNT Sports.

Con el correr de las horas, el cuadro Pirata sacó la voz mediante un comunicado público. “Coquimbo Unido expresa su enérgica condena y total rechazo frente al accionar delictual de una parte muy menor de nuestra hinchada que causa un daño a la institución, al deporte y al fútbol chileno”, reza el primer párrafo de la declaración.

La barra de Coquimbo Unido en el duelo ante Huachipato. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Lamentamos lo ocurrido y solicitamos las disculpas a nuestro rival Huachipato. Especialmente al jugador afectado, don Christian Bravo”, agregó el elenco aurinegro, actual campeón del fútbol chileno. El golero del cuadro siderúrgico había retomado la titularidad, pues fue Sebastián Mella quien custodió el pórtico en la derrota ante Deportes Limache.

Así quedó Christian Bravo tras recibir varias bombas de estruendo muy cerca de donde estaba. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Al momento de esa agresión, el Huachi se imponía por 1-0 en el marcador en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El único tanto que alcanzó a registrar el encuentro lo anotó el delantero uruguayo Sergio Núñez, uno de los últimos refuerzos que sumó el equipo adiestrado por Jaime García.

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Coquimbo Unido promete acciones legales tras la agresión a Christian Bravo de Huachipato

En Coquimbo Unido saben perfectamente que la situación vivida por Christian Bravo puede ser perjudicial para el club, aunque también mostraron preocupación por el juvenil golero de Huachipato. Y prometieron llegar a la justicia cuando identifiquen a los responsables.

“Coquimbo Unido reitera su vocación para que el fútbol sea un espectáculo familiar y una sana competencia deportiva”, reza también el comunicado. Algo que evidentemente no se cumplió en el puerto Pirata por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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“El club tomará todas las medidas necesarias para identificar a los responsables, aplicar el correspondiende derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan”, cerró el Barbón en esta declaración. Por lo pronto, en la ANFP deben decidir qué ocurrirá con los 21 minutos restantes del cotejo que tenía por delante al Huachi por la mínima diferencia en el marcador.

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