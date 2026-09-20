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Copa Davis

Tabilo / Barrios vs Munar / Martínez: minuto a minuto en vivo dobles Chile vs España en Copa Davis

Los hombres de Nicolás Massú están obligados a ganar para seguir con vida en la serie. Los hispanos están arriba 2-0 tras los singles del sábado.

Por Nelson Martinez

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Chile cae 2-0 en la serie, tras los duelos del sábado.
© Photosport.Chile cae 2-0 en la serie, tras los duelos del sábado.

Llegó la hora de la verdad para el team de Chile en Copa Davis. Es que las dos caídas en los singles del sábado pasado dejaron a los hombres de Nicolás Massú 2-0 abajo ante España, por lo que es ganar o ganar este domingo.

Todo arranca con la acción del dobles en el Court Central Anita Lizana, donde Alejandro Tabilo y Tomás Barrios están inscritos para buscar el primer punto nacional. Al frente estarán los experimentados Jaume Munar y Pedro Martínez.

De ganar España, se acaba la serie y se consuma la derrota chilena. En caso de ganar la dupla nacional, deberá buscar la hazaña en los posteriores singles, donde asoma el mismo Ale Tabilo frente a Rafael Jodar, en el cuarto punto. Cristian Garin y Daniel Mérida cierran la acción en el último single.

Tabilo / Barrios vs Munar / Martínez: dónde ver EN VIVO por TV el dobles Chile vs España en Copa Davis hoy

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Marcador dobles Chile vs España:

JugadoresSet 1Set 2Set 3
Alejandro Tabilo / Tomás Barrios (Chile)0
Jaume Munar / Pedro Martínez (España)0

¡VAMOS POR LA REMONTADA!

Inicio de transmisiones para el dobles clave para Chile en Copa Davis. Solo sirve ganar para seguir con vida, donde Alejandro Tabilo y Tomás Barrios están inscritos para enfrentar a Jaume Munar y Pedro Martínez.

Chile cae 2-0 en la serie, tras los duelos del sábado.

Chile cae 2-0 en la serie, tras los duelos del sábado.

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