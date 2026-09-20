Llegó la hora de la verdad para el team de Chile en Copa Davis. Es que las dos caídas en los singles del sábado pasado dejaron a los hombres de Nicolás Massú 2-0 abajo ante España, por lo que es ganar o ganar este domingo.
Todo arranca con la acción del dobles en el Court Central Anita Lizana, donde Alejandro Tabilo y Tomás Barrios están inscritos para buscar el primer punto nacional. Al frente estarán los experimentados Jaume Munar y Pedro Martínez.
De ganar España, se acaba la serie y se consuma la derrota chilena. En caso de ganar la dupla nacional, deberá buscar la hazaña en los posteriores singles, donde asoma el mismo Ale Tabilo frente a Rafael Jodar, en el cuarto punto. Cristian Garin y Daniel Mérida cierran la acción en el último single.
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Marcador dobles Chile vs España:
|Jugadores
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo / Tomás Barrios (Chile)
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|Jaume Munar / Pedro Martínez (España)
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