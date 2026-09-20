Los hombres de Nicolás Massú están obligados a ganar para seguir con vida en la serie. Los hispanos están arriba 2-0 tras los singles del sábado.

Llegó la hora de la verdad para el team de Chile en Copa Davis. Es que las dos caídas en los singles del sábado pasado dejaron a los hombres de Nicolás Massú 2-0 abajo ante España, por lo que es ganar o ganar este domingo.

Todo arranca con la acción del dobles en el Court Central Anita Lizana, donde Alejandro Tabilo y Tomás Barrios están inscritos para buscar el primer punto nacional. Al frente estarán los experimentados Jaume Munar y Pedro Martínez.

De ganar España, se acaba la serie y se consuma la derrota chilena. En caso de ganar la dupla nacional, deberá buscar la hazaña en los posteriores singles, donde asoma el mismo Ale Tabilo frente a Rafael Jodar, en el cuarto punto. Cristian Garin y Daniel Mérida cierran la acción en el último single.

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Marcador dobles Chile vs España: