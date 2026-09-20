Los hombres de Nicolás Massú llegan con la obligación de ganar el duelo, luego de las dos derrotas del día 1. El Jano se repite el plato en caso de ganar.

Chile se juega su última opción de sacar adelante la serie ante España en Copa Davis. Es que el pasado sábado terminó con un 2-0 implacable de los hispanos, tras las derrotas de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en los singles.

El Court Central Anita Lizana será el escenario para este domingo con miras al dobles, donde el propio Jano hará dupla con Tomás Barrios para descontar un punto en la llave. Al frente estarán Jaume Munar y Pedro Martínez.

Los dirigidos de Nicolás Massú tendrán transmisión por TV y Online en Chile, aunque el duelo no irá por televisión abierta. De paso, la acción comienza una hora antes respecto al sábado 19 de septiembre, al ser tres partidos en este domingo.

¿Dónde ver EN VIVO el dobles Chile vs España en Copa Davis?

Para ver el dobles de Chile vs España, el canal para seguirlo en nuestro país es DSports, a contar de las 12.00 horas. Quienes quieran ver la acción online, estará disponible en DGO y Paramount+.

Chile se juega su última vida en la serie.

Luego de caer en el debut de la serie ante Daniel Mérida, Alejandro Tabilo enfrentó los micrófonos y le puso el pecho a las balas. El Jano fue autocrítico y llamó a dar vuelta la llave este domingo.

“Duele muchísimo, sabía que era un punto importante, clave, estaba ilusionado con la serie. Había empezado bien; duele un poco porque en un par de juegos se me fue y no pude recuperar los quiebres”, explicó.

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En caso de ganarle a los españoles, en Chile deberán afrontar los singles tras cartón. Ahí Alejandro Tabilo está inscrito para enfrentar a Rafael Jódar, mientras que Cristian Garin y Daniel Mérida aparecen inscritos en el último punto.