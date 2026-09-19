Garin recibe un baile histórico de Jódar y Chile cuelga en la Davis ante España

El número 14 del mundo le dio un toque al número 2 de Chile y los europeos quedaron muy cerca de la victoria en la serie.

Nada que hacer. Rafael Jódar (14°) demostró que está a otro nivel y le dio una paliza a Cristian Garin (133°), porque le ganó por 6-0 y 6-2, para así dejar a España a una victoria ante Chile en la Copa Davis.

El primer set fue una vergüenza para el tenis nacional, porque ni peleó el ariqueño. El madrileño se paseó por la arcilla de Ñuñoa y se impuso en apenas 23 minutos.

En el segundo parcial el chileno peleó un poco más, pero aquello no fue para nada suficiente y en el cuarto game perdió su servicio, para que así fuera imposible pensar en alguna remontada.

Rafael Jódar se impuso en el segundo partido de la serie y dejó a España 2-0 sobre Chile, es decir, a una victoria de clasificar a las Finales.

El sábado es clave, donde el primer partido será en el dobles entre Tomás Barrios y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar.

Rafael Jódar se dio un paseo en su debut en la Copa Davis. Foto: Photosport

La previa

A remarla. Chile quedó abajo en la serie de Copa Davis ante España, porque Daniel Mérida le ganó el primer punto a Alejandro Tabilo.

El segundo punto será uno de los más duros, porque Cristian Garin quiere dar la sorpresa ante el mejor jugador de los europeos, el joven Rafael Jódar, quien hace su estreno en el certamen.

El partido solamente será transmitido por DSports, es por ello que los invitamos a seguir todos los detalles por RedGol.

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Marcador: Cristian Garin vs Rafael Jódar