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Copa Davis

Garin recibe un baile histórico de Jódar y Chile cuelga en la Davis ante España

El número 14 del mundo le dio un toque al número 2 de Chile y los europeos quedaron muy cerca de la victoria en la serie.

Por Carlos Silva Rojas

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Cristian Garin en la Copa Davis.
© PhotosportCristian Garin en la Copa Davis.

Nada que hacer. Rafael Jódar (14°) demostró que está a otro nivel y le dio una paliza a Cristian Garin (133°), porque le ganó por 6-0 y 6-2, para así dejar a España a una victoria ante Chile en la Copa Davis.

El primer set fue una vergüenza para el tenis nacional, porque ni peleó el ariqueño. El madrileño se paseó por la arcilla de Ñuñoa y se impuso en apenas 23 minutos.

En el segundo parcial el chileno peleó un poco más, pero aquello no fue para nada suficiente y en el cuarto game perdió su servicio, para que así fuera imposible pensar en alguna remontada.

Rafael Jódar se impuso en el segundo partido de la serie y dejó a España 2-0 sobre Chile, es decir, a una victoria de clasificar a las Finales.

El sábado es clave, donde el primer partido será en el dobles entre Tomás Barrios y Alejandro Tabilo contra Pedro Martínez y Jaume Munar.

Rafael Jódar se dio un paseo en su debut en la Copa Davis. Foto: Photosport

Rafael Jódar se dio un paseo en su debut en la Copa Davis. Foto: Photosport

La previa

A remarla. Chile quedó abajo en la serie de Copa Davis ante España, porque Daniel Mérida le ganó el primer punto a Alejandro Tabilo.

El segundo punto será uno de los más duros, porque Cristian Garin quiere dar la sorpresa ante el mejor jugador de los europeos, el joven Rafael Jódar, quien hace su estreno en el certamen.

El partido solamente será transmitido por DSports, es por ello que los invitamos a seguir todos los detalles por RedGol.

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Marcador: Cristian Garin vs Rafael Jódar

Clasificaciones, Copa Davis
Cristian Garin (Chile) 02
Rafael Jódar (España) 66

TERMINA EL PARTIDO

Rafael Jódar vence a Cristian Garin por 6-0 y 6-2 y deja a España por 2-0 sobre Chile en la Copa Davis.

Gracias por seguir la jornada tenística por RedGol. Buenas tardes.

DESCUENTA GARIN

Jódar siente la presión de servir por el partido y cede por primera vez su saque. Garin descuenta y se pone 2-5 en el segundo.

OTRO BREAK

Derecho potente al fondo de la cancha y Garin la ve pasar. Otro quiebre del español, que sacará por el partido.

QUIEBRA JÓDAR

Gago queda corto, la pelota se va a la red y Jódar obtiene el primer quiebre del segundo set.

ADELANTE JÓDAR

Jódar no cede un centímetro ante Garin y no deja despertar al chileno, que no tiene chances cada vez que sirve el europeo.

BIEN GARIN

Con más garra que tenis el chileno gana su primer game del partido y se pone 1-1 en el arranque del segundo set. El público se empieza a involucrar en el compromiso.

SET JÓDAR

Rafael Jódar sin despeinarse se queda con el primer set por 6-0 ante Cristian Garin.

SIGUEN LOS REGALOS

Cristian Garin realiza dos dobles faltas, luego manda un drive muy ancho y le entrega otro servicio al español, que manda por 4-0.

JÓDAR CONFIRMA

Rafael Jódar con su juego potente desde el fondo de la cancha confirma el quiebre y manda en el Nacional ante Garin.

PÉSIMO GARIN

Desastroso arranque de Garin, que a punta de dobles faltas le regala el juego al español.

EMPIEZA EL PARTIDO

Arranca el partido. Cristian Garin y Rafael Jódar juegan el segundo punto de la serie por la Copa Davis.

SE VIENE EL PARTIDO

Los jugadores salen al Court Central del estadio Nacional y se viene el segundo partido de la serie entre Chile y España.

PRESIÓN PARA CHILE

Gago sale presionado a la cancha del estadio Nacional, porque Tabilo perdió increíblemente ante Mérida.

¡BUENAS TARDES!

Hola amigas y amigos de RedGol, empezamos con el relato del partido entre Cristian Garin y Rafael Jódar por la Copa Davis.

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