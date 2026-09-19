El histórico Moisés Villarroel acompañó a su hijo a la definición en Madrid y sostuvo que pese al desastre arbitral demostraron que "se le pueden parar de igual a igual a cualquier equipo a nivel mundial".

Santiago Wanderers vendió cara su derrota en la Copa Intercontinental, y es que gracias al pésimo arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak, la UEFA hizo todo lo posible para darle el título a Real Madrid, con grave perjuicio al cuadro chileno.

Un testigo privilegiado de este encuentro fue Moisés Villarroel, ex capitán caturro e hijo de Cristóbal Villarroel, titular en el Santiago Bernabéu, que compartió su experiencia en conversación con RedGol y entregó detalles sabrosos del lance.

ver también “Santiago Wanderers entró perdiendo con ese árbitro, es una vergüenza, y Pablo Milad fue solo de vacaciones”

El balance en Wanderers tras Copa Intercontinental

Lo primero que nos indicó el mundialista en Francia 1998 fue que en el ambiente quedó “la calentura, la amargura, la frustración de que un partido que en determinado momento podría haber sido para cualquiera se termina ensuciando con malos cobros, que fueron muy, muy evidentes”.

“Capaz que por ahí hayan sido faltas, no sé, pero las tarjetas amarillas fueron muy rápidas para Wanderers y no para el Madrid“, agrega Villarroel quien deja hasta ahí la crítica al árbitro y se enfoca en el esfuerzo que desplegó el equipo en este desafío.

“Lo que queda es la entrega de los jóvenes. Con 10 jugadores durante casi gran parte del partido dieron la pelea, lograron empatarlo y, bueno, después ya se dio de forma distinta, pero entregaron todo. Eso es con lo que se tienen que quedar: que se le pueden parar de igual a igual a cualquier equipo a nivel mundial“, puntualiza el ex defensor.

La advertencia de Villarroel al campeón de América

Junto con reconocer que pudo reunirse con su hijo tras el duelo y que “está amargado, triste, pero a la vez tranquilo porque dice que entregaron todo, pues. Y que les alcanzó hasta eso”, el ex Colo Colo le dejó un aviso al plantel de Wanderers de cara al futuro que se les viene.

“Los jóvenes retribuyeron en cancha el esfuerzo que hicieron los hinchas para llegar a Madrid, entregaron todo. Así que este el camino, si están bien enfocados, no me cabe ninguna duda que les va a ir bien. Ahora, si toman el camino equivocado de aquí para adelante les va a costar 10 veces más retomar lo que están armando”, finalizó Moisés Villarroel.

En síntesis