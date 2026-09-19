“Santiago Wanderers entró perdiendo con ese árbitro, es una vergüenza, y Pablo Milad fue solo de vacaciones”

El juez polaco condicionó el partido contra los caturros y finalmente se transformó en la figura del Real Madrid. "Fue localista total", aseguraron.

Polémica desató el triunfo del Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental Sub 20. El cuadro merengue superó por 3-1 a Santiago Wanderers y sumó un nuevo titulo a su vitrina. Sin embargo, el resultado estuvo condicionado por lo que realizó el arbitro a lo largo de todo el partido.

Lo que tuvo como único responsable a Damian Sylwestrzak. El polaco marcó el trámite del partido y esto se reflejó hasta en las estadísticas del encuentro. En total fueron seis amarillas, tres rojas y hasta una penal por revisión del VAR contra el cuadro caturro.

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Lo que de inmediato despertó las suspicacias, primero por la designación de un europeo y luego por su nivel en este tipo de instancias.

Situación que abordó Cristián Flores en conversación con Redgol. El “Pistola” disparó fuerte y claro contra el polaco por prácticamente entregarle en bandeja el partido al Real Madrid.

“Desde que supe que se jugaba allá, dije cagamos. Cómo no se dan cuenta. Entramos perdiendo con ese árbitro. Fue un arbitraje sucio, una vergüenza. Yo no soy de la idea de retirar a los jugadores de la cancha, pero en este caso los hubiese sacado, para que se dieran cuentan lo que era ese arbitraje. ¿Porqué no fue otro arbitro, por último de otro continente?”, indicó de entrada el ex futbolista nacional.

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Incluso defendió a los jugadores de Santiago Wanderers que fueron criticados por su vehemencia en la definición en el Estadio Bernabéu. “A los jugadores no hay que reprocharles nada. Mostraron garra, y agresividad. No encuentro que se pasaron de choros. Pero lucharon contra todo. Fueron tres rojas y un penal por VAR. Es una vergüenza”, lamentó el “Pistola”.

A tal punto llegó el malestar que hasta tuvo palabras para Pablo Milad, quien dejó escapar la localía para Wanderers. Y que apareció en la premiación en Madrid para la entrega de medallas.

“Esto se veía venir, luego de perder la localía. A Wanderers le cortaban la jugada y les sacaban tarjeta de inmediato. Pero qué podíamos hacer, si no teníamos ni fuerza con Milad que no hizo nada. Si fue para allá de vacaciones no más”, remató.

Ex arbitro FIFA confirmó error en arbitraje en la Intercontinental: “Fue todo a favor del Real Madrid”

Bajo la misma línea, Iván Guerrero también abordó lo que fue el arbitraje en el partido de Santiago Wanderers. El ex arbitro FIFA explicó de entrada que el principal error fue poner a un europeo a dirigir justamente al Real Madrid.

“Pusieron a un polaco, como va a dirigir a un equipo europeo. Ahí ya Santiago Wanderers partió en desventaja”, indicó el experto que contestó el teléfono de Redgol.

Santiago Wanderers sufrió con el arbitraje del polaco Sylwestrzak

Asimismo complementó el reclamo de los propios jugadores caturros que indicaron que el sinvergüenza de Damian Sylwestrzak le cobró todas las faltas a los merengues. Mientras que a ellos les repartían tarjetas hasta por mirar feo.

“Fue localista total. En una final así es partir con el pie izquierdo. Al final fue todo a favor del Real Madrid”, sentenció.