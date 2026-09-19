Álvaro López destacó la labor del equipo de Felipe Salinas y recalcó que hay varios jugadores para jugar en Europa.

Santiago Wanderers se llena de elogios tras la final de la Copa Intercontinental Sub 20. El elenco nacional silenció el Estadio Bernabéu y logró hacer historia en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Campaña que fue reconocida hasta por sus rivales. Es que ahora fue el propio entrenador del Real Madrid el que se sacó el sombrero por el rendimiento del elenco nacional.

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“Es una generación que va a traer mucho éxitos para los caturros, sí los analizamos y sabemos como les dicen y su historia jajá. También estoy seguro que será beneficioso para la selección chilena”, recalcó de entrada Álvaro López a TNT Sports. El DT logró conquistar la última copa que faltaba en la vitrina del Real Madrid.

Una tarea que no fue nada de fácil ante Wanderers que luchó hasta el último segundo. Incluso recalcó que está generación puede dar que hablar en el decano.

“Tienen que estar orgullosos del partidazo que hicieron. Lo hemos disfrutado. Hay varios jugadores que pueden jugar en Europa. Me gustó mucho el arquero, Ponce, Ignacio Flores que hoy tuvo problemas en su rodilla, los centrales también”, agregó.

Así las cosas, López entregó su apoyo para está camada y que ahora no debe desenfocarse para centrarse en la lucha que tienen la Primera B. Por lo que dejó en claro que tienen que recordar bien estos rostros que harán historia.

“Hay un grupo de jugadores que tiene el objetivo ahora de ascender. Pero sin lugar a dudas va a dejar mucho para el fútbol chileno”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Wanderers?

Ahora Santiago Wanderers se enfoca en lo que será la recta final de la Primera B. El elenco dirigido por Francisco Palladino marcha primero con 44 unidades, y dos puntos de diferencia sobre Cobreloa.

Por lo mismo, el próximo partido será una verdadera final ya que se miden ante los mineros. Esto está programado para el 26 de septiembre en el estadio Zorros del Desierto por la fecha 26. Partido que quedó pendiente justamente por la definición de la Intercontinental.