La Selección Chilena Sub 20 tendrá un partido clave en los Juegos Suramericanos 2026. Luego de caer por 2-0 ante Perú, el equipo dirigido por Sebastián Miranda deberá enfrentar a Colombia en su último compromiso de la fase de grupos.
La Roja había comenzado su participación con una victoria por 4-1 frente a Panamá, pero la derrota ante los peruanos complicó sus opciones de avanzar. Ahora, el conjunto nacional deberá buscar un triunfo para mantener viva la ilusión de seguir en competencia y pelear por una medalla.
El duelo ante Colombia será determinante para las aspiraciones de Chile.
Chile vs. Colombia: horario y dónde ver EN VIVO los Juegos Odesur
Chile y Colombia Sub 20 jugarán este domingo 20 de septiembre, a las 10:00 horas de Chile, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.
El duelo tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.
TVN
Abierto
- 7 (Santiago)
- TDT
- 7.1 (Santiago)
- 5.1 (Arica)
- 10.1 (Iquique)
- 6.1 (Antofagasta)
- 7.1 (Copiap—)
- 4.1 (La Serena-Coquimbo)
- 12.1 (Gran Valpara’so)
- 12.1 (Rancagua)
- 10.1 (Talca)
- 4.1 (Gran Concepci—n)
- 7.1 (Temuco)
- 3.1 (Valdivia)
- 4.1 (Puerto Montt)
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- Zapping: 19
- TuVes HD: 55
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- Mundo: 14/514
- GTD/Telsur: 19/25
Tabla de posiciones Grupo A Juegos Odesur 2026
|Equipo
|PTOS
|PJ
|DG
|1. Chile
|3
|2
|+1
|2. Colombia
|3
|2
|+1
|3. Perú
|3
|2
|0
|4. Panamá
|3
|2
|-2
En resumen…
- Chile vs Colombia Sub 20, Juegos Odesur 2026.
- Domingo 20 de septiembre, a las 10:00 horas de Chile.
- Transmisión por TVN en televisión abierta.