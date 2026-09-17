En conversación con RedGol, el subcampeón de América Patricio Mardones habló del deseo de la ANFP de que el especialista en métricas trabaje con el "Ingeniero" en su staff.

Una de las ideas que trabajan en la ANFP durante la búsqueda del nuevo técnico para la Selección Chilena, donde la primera opción la tiene Manuel Pellegrini, es incluir al actual jefe técnico nacional, Nicolás Córdova en su futuro staff.

El hombre detrás de esta propuesta es Felipe Correa, gerente de selecciones, quien considera que el especialista en métricas “tiene una idea muy formada de los jugadores por todos estos años de trabajo” y que podría darle una mano en primera persona al Ingeniero.

Ante esta posibilidad, el ex seleccionado nacional Patricio Mardones, subcampeón de América en 1987 y que fue dirigido por Pellegrini, conversó con RedGol y advirtió que conociéndolo al técnico no le agradará la opción que le impongan a Córdova en la Selección.

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¿Aceptará Pellegrini trabajar con Córdova en la Selección?

“Conociendo algo a Manuel, yo creo que si viene a Chile, él va a decidir con quién trabajar. Creo que hay cosas que él en sus equipos de trabajo, en la forma de encarar los procesos por lo que a mí me tocó estar con él… Eso no significa de que no le guste Córdova, sino que las decisiones, y me parece correcto, las tiene que tomar él“, indica el otrora volante nacional.

En esa línea, Mardones sostiene que “el hecho que la dirigencia quiera imponer a Nico Córdova a Manuel Pellegrini… empieza mal, pero primero hablemos con él y que lo acepte”, añadiendo que el Ingeniero es abierto a conversar este tipo de ideas, pero que “tiene la espalda para tomar la decisión, toda su campaña lo ratifica”.

El Pato es enfático en señalar al respecto que “yo dejaría a Córdova en lo que está. Él fue contratado como jefe técnico de las menores. Incluso creo que ni siquiera hace carrera como entrenador. Lo mejor para el Nico es hacer su etapa para lo que lo contrataron, que es el fútbol joven. Esto no le hace bien a él”.

En síntesis