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“Un regalo especial”: el noble gesto de Lucas Cepeda con el plantel de Santiago Wanderers

El seleccionado nacional no olvida sus raíces y le regaló la camiseta a todo la comitiva que viajó a Madrid.

Por Felipe Pavez Farías

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Cepeda regaloneó al plantel de Santiago Wanderers
© Getty ImageCepeda regaloneó al plantel de Santiago Wanderers

Lucas Cepeda no olvida sus raíces. El seleccionado nacional ahora sorprendió con un noble gesto a horas de la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub 20. 

El delantero chileno disputa este viernes la fecha 7 de LaLiga de España y será titular en la visita del Elche al Espanyol. Por lo que no pudo estar en el recibimiento al plantel de Santiago Wanderers que juega este 19 de septiembre la final contra el Real Madrid

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Sin embargo, Cepeda decidió aprovechar el tiempo y tuvo un especial gesto con el club que lo formó y le permitió saltar a Colo Colo, y al viejo continente. 

Esto porque Lucas mandó su camiseta del Elche a toda la comitiva caturra. Desde jugadores hasta cuerpo técnico y utileros del plantel que viajaron desde el puerto.

En las imágenes se aprecia a Moisés Villarroel como el encargado de repartir la camiseta con el “21” y el nombre de Cepeda. La misma que utilizará esta jornada en el RCDE Stadium. 

Cepeda, canterano y hoy en Europa”, destacaron los jugadores de Santiago Wanderers que tienen como referente a Lucas Cepeda. “Un regalo especial”, agregó la cuenta oficial de la Copa Libertadores que destacó la entrega de la casaca del zurdo. 

¿Cuándo pagó Colo Colo por Lucas Cepeda?

Santiago Wanderers vendió a Lucas Cepeda en 2026. El cuadro caturro vendió el 100% de la carta del delantero a Colo Colo por 1,7 millones de dólares. 

Tras ello, el Cacique vendió al zurdo a principio de año al Elche por tres millones de dólares. Aunque los albos se quedaron con el 30% su carta para recibir bonos ante nuevas ventas en el viejo continente. 

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