“Como Mbappé”: La curiosa motivación de Santiago Wanderers para superar al Real Madrid

Christian Silva conversó con Redgol y adelantó lo que será la final de la Copa Intercontinental de este sábado 19 de septiembre.

Santiago Wanderers quiere hacer historia este sábado 19 de septiembre. En plenas fiestas patrias, el cuadro nacional buscará conquistar la Copa Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid.

Partido que ya vive el elenco caturro que este 18 de septiembre reconoció el campo de juego donde disputará la definición. “Es una locura para nosotros”, confesó Christian Silva en conversación con Redgol.

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El ariete, que marcó cuatro goles en la Copa Libertadores sub 20, adelantó lo que será el partido ante los merengues. “Esperamos un juego rápido e intenso. También habrá mucho juego intenso de ellos”, apuntó el jugador de 18 de años.

Christopher Silva se ilusiona con la Copa Intercontinental ante el Real Madrid

La especial motivación de Santiago Wanderers: “Como Kylian Mbappé”

Ahora el joven delantero que fue elegido como MVP de la Libertadores Sub 20, agradeció el cariño de los hinchas desde que salieron de Chile.

“Hemos sentido el cariño de los hinchas. Todas las buenas palabras desde Chile. Sabemos que tenemos el apoyo de todo Chile”, agradeció Christopher Silva a Redgol.

Incluso reveló cuál es su gran motivación para doblegar al gigante europeo, donde tendrán como ejemplo a uno de sus cracks para hacer historia. “Si me pudiera transformar en algún jugador Del Real Madrid sería en Mbappé. Esperemos que sea un resultado a nuestro favor”, sentenció.

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Cabe consignar que el partido empieza a las 7:30 horas de este sábado 19 de septiembre. Además será transmitido por TNT Sports en sus señales básicas y premium, HBO Max, ESPN y Disney+.