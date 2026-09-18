El volante chileno fue clave para evitar que Independiente del Valle remontara el marcador global y asegurar su lugar en la próxima instancia, donde se medirá ante Estudiantes de La Plata.

Sufrió más de la cuenta el Flamengo para meterse en semifinales de la Copa Libertadores. Es que pese a llegar al Estadio Maracaná con una ventaja de 2-0 conseguida en la altura de Quito, Independiente del Valle les complicó la existencia, y para evitar el bochorno apareció el chileno Erick Pulgar.

Es que el conjunto ecuatoriano salió decidida a revertir su suerte y logró minimizar el potencial de su rival, a tal punto que logró abrir el marcador en el minuto 31 mediante Djorkaeff Reasco, lo que puso nerviosos a todos, incluso al antofagastino que estuvo muy errático.

Pero fue la expulsión de Jorginho en los 65′ que dejó sólo a Pulgar en esa zona de la cancha y lejos de ponerse nervioso, aguantó los embates del equipo rival y empujó a Flamengo a salir de su zona. Y todo eso, con la ayuda del arquero Aldair Quintana, quien le dejó en bandeja a Giorgian De Arrascaeta (83′) el empate y la clasificación.

¿Qué viene ahora para Pulgar en Flamengo?

El conjunto rubronegro se metió en semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentarán a Estudiantes de La Plata, mismo rival que tuvieron en la fase de grupos, donde el duelo de ida se jugará en Argentina y la revancha en Río de Janeiro.

Pero ahora, el Flamengo de Pulgar tendrá un último encuentro antes del parón por fecha FIFA, cuando este domingo 20 de septiembre reciban en el Estadio Maracaná a Red Bull Bragantino por la jornada 28 del Brasileirão, donde hoy son líderes con 57 puntos.

Para este encuentro, no podrán contar con el futbolista chileno por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que llega a esta pausa con un total de 2.364 minutos en 31 encuentros por todas las competencias a nivel local e internacional, donde registra tres goles, 10 tarjetas amarillas y una expulsión.

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En síntesis