El delantero uruguayo se transformó en la figura de Montevideo City Torque, que clasificó a semifinales de Copa Sudamericana.

Uno de las inversiones más fuertes en la historia de Colo Colo fue el fichaje del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien llegó en 2025 al Monumental a cambio de 1.5 millones de dólares por la mitad de su pase.

Al zurdo le quedó como poncho la camiseta alba, es por ello que en 2026 partió a Montevideo City Torque en calidad de cedido, donde se transformó en una especie de Marco van Basten.

Salomón es la figura del cuadro charrúa, lo que quedó en evidencia este jueves, porque marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 3-0 del Torque ante Cienciano, para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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City Torque reconoce que es casi imposible retener a Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez vive un gran momento en Montevideo City Torque, sin embargo, en el cuadro uruguayo saben que es prácticamente imposible retenerlo de cara a la temporada 2027, según reconoció Javier Nóblega, gerente general del elenco oriental.

“Sabemos que Salomón es un jugador que cualquier club de Sudamérica lo quisiera tener, pero la temporada tan buena que tuvo le va a permitir la apertura de mercados en muchos lados, no solo en Sudamérica, sino que también en Europa. Para nosotros, retenerlo va a ser muy difícil“, dijo el dirigente a radio ADN.

“La categoría que tiene Salomón para definir en el área pocas veces la vi en este club. Pasaron muchos delanteros de un altísimo nivel y que hoy están en otros lados triunfando, pero la calidad que tiene Salomón a mí, personalmente, me sorprendió”, agregó.

Montevideo City Torque sueña con clasificar a su primera final continental, pero antes de eso tiene que eliminar a Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Salomón Rodríguez fue fichado por Colo Colo en 2025 por 1.5 millones de dólares .

fue fichado por Colo Colo en 2025 por . El delantero fue cedido a Montevideo City Torque para la temporada 2026.

para la temporada 2026. Marcó dos goles y una asistencia para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana.