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MLS

Alexis Sánchez se gana el repudio de la prensa canadiense y le ponen un burlesco apodo: “James Bond”

El delantero chileno no ha podido marcar en CF Montreal, y entre los hinchas y la prensa se burla del atacante.

Por Carlos Silva Rojas

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Alexis Sánchez no ha marcado en CF Montreal.
© GettyAlexis Sánchez no ha marcado en CF Montreal.

Alexis Sánchez decidió olvidarse de las ligas de élite de Europa y dio un paso atrás, llegando a la MLS, donde está defendiendo los colores de CF Montreal, siendo jugador franquicia.

El impacto del delantero chileno en el cuadro canadiense no ha sido el esperado, puesto que no ha marcado ningún gol y desde ya empieza a recibir las primeras críticas.

El cuadro del Niño Maravilla no lo pasa bien en la MLS, pero clasificó a la final del Campeonato Canadiense, certamen en el que Alexis tampoco se hizo presente en la red, por lo que se gana burlas en América del Norte.

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“James Bond”: el nuevo apodo de Alexis Sánchez en Canadá

La prensa de Montreal se volcó a la redes sociales para revisar lo que opinan los hinchas de Alexis Sánchez, y en el medio Canadian Soccer Daily publicaron el nuevo apodo que le pusieron al ex Colo Colo por esos lares.

Alexis Sánchez aún no ha marcado ni dado asistencias en siete partidos con Montreal, lo que ha provocado bromas en internet comparándolo con James Bond 007“, señaló el citado medio.

Alexis Sánchez está al debe en Montreal. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

Alexis Sánchez está al debe en Montreal. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

“El exjugador del Arsenal y del Barcelona no pudo evitarlo el miércoles, pero tiene la oportunidad de guiar a su equipo hacia la conquista de su primer trofeo desde 2021. El delantero chileno no fue titular con Montreal en el partido de vuelta, pero entró desde el banquillo en la segunda mitad”, agregó.

Alexis Sánchez tendrá revancha este mismo sábado, cuando desde las 20:30 horas de Chile, CF Montreal se mida ante Columbus Crew.

En síntesis

  • Alexis Sánchez fichó como jugador franquicia por el cuadro canadiense CF Montreal.
  • El delantero suma cero goles y cero asistencias en siete partidos disputados.
  • Hinchas de la MLS lo apodaron “James Bond 007” por sus bajas estadísticas.
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