El francés Philippe Eullaffroy valoró la victoria del elenco del chileno ante Vancouver Whitecaps en el Campeonato Canadiense.

El arranque de Alexis Sánchez en CF Montreal ha sido duro, debido al mal momento por el que atraviesa su nuevo equipo en la MLS, sin embargo, el cuadro del chileno tuvo un gran respiro.

El cuadro del chileno tiene un motivo para festejar, puesto que clasificó a la final del Campeonato Canadiense, luego de vencer a Vancouver Whitecaps por 2-1 y rematar la serie en un apretado 3-2.

El torneo no tiene las mismas luces que la MLS, sin embargo, es importante y el ganador del certamen clasifica a la Liga de Campeones de la Concacaf, instancia que busca CF Montreal.

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La alegría de Philippe Eullaffroy en Montreal

El entrenador francés de CF Montreal, Philippe Eullaffroy, mostró toda su alegría por la victoria de su equipo, que lo instala en la final del torneo canadiense.

“Fue un partido único. Único, no solo por ser el partido de vuelta de una semifinal de copa, sino también porque sabíamos que, si rendíamos bien, no solo nos clasificaríamos, sino que nos enviaríamos un mensaje a nosotros mismos; y no un mensaje subliminal, sino uno real. Hemos vencido al mejor equipo de la MLS en este momento. No vinieron de paseo: alinearon a sus mejores jugadores y querían ganar“, dijo el galo.

Philippe Eullaffroy celebra el triunfo de Montreal. (Photo by Tim Austen/Getty Images)

Luego, se rindió ante Alexis y compañía: “es gratificante contar con esa eficacia; tuvimos menos ocasiones de gol de lo habitual, pero hay que tener en cuenta que nos enfrentábamos a un gran equipo y fuimos más eficaces. Podríamos haber estado aún mejor en algunas transiciones ofensivas y cometimos algunos errores técnicos evitables, pero, en el fondo, una de las claves del partido fue el corazón, esa garra, ese fuego interior; cuando cuentas con 20 jugadores que comparten esa misma intensidad, puedes mover montañas, y hoy, en cierto modo, hemos movido una montaña enorme“.

Ahora, CF Montreal se medirá ante un rival de ribetes menores en la final, puesto que chocará con el modesto Forge, elenco que milita en la Premier League de Canadá.

En síntesis

Alexis Sánchez clasificó a la final canadiense con el CF Montreal tras vencer a Vancouver.

clasificó a la final canadiense con el CF Montreal tras vencer a Vancouver. CF Montreal ganó 2-1 a Whitecaps y cerró la semifinal con global de 3-2.

ganó 2-1 a Whitecaps y cerró la semifinal con global de 3-2. Forge FC será el rival en la final por un cupo a la Concacaf.