“Dos meses y cuatro países”: La positiva noticia que recibe Alexis Sanchez en fiestas patrias

Tras varios meses en solitario, el Bicampeón de América podrá disfrutar del 18 con su familia en Montreal.

Alexis Sanchez de a poco se afianza en el CF Montréal. El nacido en Tocopilla tuvo un gran comienzo siendo hasta titular, pero el ex Barcelona y Arsenal no pudo hacer olvidar las graves falencias del equipo y sumó una racha de derrotas más que preocupantes. Sin embargo, a mitad de semana sumó una importante alegría al vencer al Whitecaps y pasar a la final del campeonato canadiense.

Sánchez podrá disputar de su primera final en su nuevo club y hasta tendrá la opción de agrandar la vitrina de títulos. Hasta el momento suma 21 copas entre selección y clubes.

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Pero no todo es fútbol en la vida del delantero. La distancia con su familia, en especial con su hija Bea, ha sido un problema que se ha hecho evidente y que hasta confesó por su bajo nivel dentro de la cancha.

Alexis Sánchez podrá sumar su primer título en el CF Montréal cuando dispute la final del campeonato canadiense en octubre (Photo by Tim Austen/Getty Images)

Sin embargo, este 18 de septiembre todo cambia para Alexis. Así lo contó la propia Alexandra Litvinova que en sus redes sociales entregó un importante anuncio.

Alexis Sanchez festejará el 18 de septiembre en familia

Tras varios meses en Europa, finalmente Alexandra Litvinova confirmó que en las próximas horas llega a Canadá. La joven modelo publicó en sus historias de Instagram que viaja desde Venecia, Italia, directo a Montreal. Ciudad donde lo espera Alexis Sanchez con los brazos abiertos.

La postal de Alexandra Litvinova confirmando su viaje a Montréal para reencontrarse con Alexis Sánchez

Litvinova había explicado su distancia con el delantero debido a los problemas con la documentación. “Me va a gustar Canadá, si me dan el visado rápido”, avisó entre las constantes consultas de sus seguidores.

Tras dos meses Alexandra confirmó que este 18 de septiembre lo pasarán en familia. Incluso viajando con su querido perro. Ahora los festejos y zapateos tendrán que ser mesurados.

Alexis Sanchez vuelve a jugar este 19 de septiembre cuando CF Montréal reciba al Columbus Crew de Gonzalo Tapia a las 20:30 horas de Chile. Tras ello, vuelve a jugar el próximo 26 de septiembre ante Cincinatti. Lo que será al mismo horario que la Roja cuando por fecha FIFA se mida frente a Canadá.

En resumen:

Alexis Sánchez disputará la final del campeonato canadiense con CF Montréal.

Este 18 de septiembre se reencontrará finalmente con Alexandra Litvinova y su hija Bea Sánchez.

Tras dos meses en solitario en Canadá, Alexis podrá estar en familia y disfrutar de las fiestas patrias. El 19 de septiembre vuelve a jugar ante Columbus Crew.