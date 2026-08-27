Alexis Sánchez confiesa lo más difícil que ha sido adaptarse a la MLS: “Muchos cambios”

El Bicampeón de América abrió su corazón y contó lo difícil que ha sido adaptarse a una nueva liga sin su familia.

Alexis Sanchez enfrenta un nuevo desafío en la Major League Soccer. El nacido en Tocopilla ahora viste la camiseta del CF Montréal tras una década en Europa. Ahora en su 12° club busca nuevamente la gloria en una competencia que sigue creciendo de forma abismal.

El Bicampeón de América llegó como jugador franquicia al elenco canadiense. Su llegada le cambió el chip de inmediato al equipo que en los últimos partidos con su presencia dejó atrás las derrotas y ahora sueña con meterse en playoffs.

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Sin embargo, está nueva etapa ha sido más complicada de lo imaginado para el formado en Cobreloa. Así lo reveló en sus redes sociales donde repasó lo que ha sido un ajetreado mes de agosto.

“Fue una semana de muchos cambios: viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá”, indicó de entrada Alexis. Justamente la lejanía de su hija Bea Sánchez y su pareja Alexandra Litvinova han sido complicado de llevar.

Alexis Sánchez dejó Europa y ahora milita en el CF Montréal (Photo by Tim Austen/Getty Images)

Lo que se ha hecho notorio en eventos sociales recientes con el Montréal. Incluso generó críticas porque no se le ha visto del mejor ánimo al niño maravilla.

“No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre dijo: ‘allá Vamos otra vez’. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje, y seguir creciendo”, agregó Sánchez, confirmando que “Chile es el país de poetas”.

Alexis mostró la maleta que hizo para viajar a Canadá

En las postales recopiló lo que ha sido está nueva aventura en América del Norte. Incluso reveló que en su maleta metió parte de la ropa de su hija para recordarla mientras espera su llegada a Canadá.

¿Cuándo juega el CF Montréal de Alexis Sanchez?

Desde la llegada de Alexis Sanchez el CF Montréal no ha sabido de derrotas. Racha que quiere extender el próximo sábado 29 de agosto.

El cuadro canadiense visita al Inter Miami de Lionel Messi a las 19:30 horas en el Nu Stadium que tiene capacidad de 26.700 espectadores.

Cabe consignar que el Montréal está 14° en la conferencia Este con 21 unidades. Pero está a solo tres puntos de meterse en zona de avanzada para post temporada. Mientras que el elenco de las garzas es segundo con 39 y está a diez de distancia de Nashville que es el puntero absoluto.