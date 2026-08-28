El ex River Plate además habló de la lucha por el descenso que vive en Universidad de Concepción.

Universidad de Chile enfrentará a Universidad de Concepción en una nueva jornada del fútbol chileno. Rogelio Funes Mori conversó sobre lo que será este encuentro.

El Campanil no ha tenido una buena campaña en su regreso a Primera División y es uno de los candidatos a perder la categoría. Para evitarlo, la dirigencia decidió dar un verdadero golpe al mercado y contrató al goleador argentino de 35 años.

La llegada de Funes Mori a U. de Conce

Rogelio Funes Mori debutó siendo una de las promesas de River Plate en 2009. Tras un periodo difícil del club, pasó por Benfica y Eskişehirspor, hasta que en 2015 encontró su lugar en el mundo en Monterrey, donde superó a Humberto Suazo como su máximo goleador histórico. Fue tan bueno su rendimiento, que se nacionalizó mexicano y jugó el Mundial de Qatar 2022 por el Tri.

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“Hablé por Zoom con la dirigencia de Universidad de Concepción y me explicaron lo que significa el club. Me dijeron que era un club que estaba en pleno crecimiento y eso me llamó mucho la atención. El interés que mostraron por mí también fue importante. Tuve ofertas de otros lados, pero cuando los escuché a ellos, me decidí por Concepción“, explicó el delantero a TNT Sports.

El Campanil intenta alejarse de la zona roja, ya que están a solo 1 punto de los puestos que mandan a la B. Rogelio conoce esta situación. “Cuando estuve en River, me tocó descender con el club y fue algo muy duro. Cuando estás abajo y las cosas no te salen, es difícil sacar la mejor versión de cada uno, pero hay que tener estabilidad emocional y entender los momentos“, detalló.

Rogelio Funes Mori jugó el Mundial de Qatar 2022 con México. Imagen: Getty

Rogelio Funes Mori, hermano gemelo del también futbolista Ramiro, tuvo su debut por Universidad de Concepción ante Everton. Ahora se medirá contra Universidad de Chile este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El argentino nacionalizado mexicano conoce bien a Fernando Gago.

“Me lo he cruzado en un par de aviones. Sus equipos juegan bien. Sabemos que vienen de perder el clásico y seguramente van a estar motivados contra nosotros. Tenemos que estar preparados para enfrentar a un equipo grande como lo es la U de Chile”, cerró Funes Mori.