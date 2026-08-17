Rogelio Funes Mori arriba a la U de Conce luego de ser un goleador estrella en el fútbol mexicano.

Rogelio Funes Mori es una de las contrataciones más importantes del fútbol chileno en este mercado de pases. El goleador histórico de Monterrey llega a la U de Conce para sacarla del fondo de la tabla.

Con 35 años llega desde el fútbol mexicano, donde vistió la camiseta del León por última vez. Y asegura que toma este desafío con mucho entusiasmo, a pesar de lo alicaído que está el fútbol nacional.

“Estoy muy motivado, con ganas de empezar”, fue lo primero que señaló a Octava Pasión al arribar a la ciudad penquista y considera un paso importante en su carrera jugar en nuestro país.

Funes Mori jugó en León la última temporada

“Es un lindo desafío en mi carrera. Siempre me hablaron del fútbol chileno, estuve con compañeros de Chile que me comentaban que era muy lindo para competir, un torneo ordenado. Eso me llamó la atención”, destacó.

El desafío de Funes Mori: salvar a la U de Conce

Funes Mori tiene la misión de ser importante en la ofensiva del Campanil para zafar del descenso, considerando que sólo le saca dos puntos de ventaja a Cobresal, el penúltimo en la tabla.

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“No estamos con buenos resultados, pero me motiva sacarlos de ahí, aportar mi grano de arena, mi experiencia, para sacar a la U de Conce de abajo”, consideró.

Entiende que “no se han dado los resultados pero con trabajo y confianza lo podemos sacar adelante”, y sostiene que quiere jugar luego.

“Estoy bien físicamente, motivado y no dudé en venir desde que me mostraron interés”, manifestó por lo que habrá que ver si debuta el próximo lunes ante Everton.