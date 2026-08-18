La selección chilena se anotó en la instancia decisiva del Mundial PVP de Minecraft, donde habrá cuatro competidores por el título.

El Mundial PVP en Minecraft 2026, torneo de eSports organizado y liderado por el creador de contenido argentino Benja Calero (+27,7 millones de suscriptores en YouTube), confirmó a las cuatro selecciones clasificadas a su fase final presencial tras concluir las eliminatorias virtuales. Compitieron 12 países de Latinoamérica, Europa y Asia.

La selección chilena, capitaneada por el streamer SeFirox (@SeFiroox), aseguró su cupo en la definición presencial. El equipo nacional finalizó dentro del top 4 del certamen. Chile compartirá el cuadrangular final junto a España (liderada por Rubik), Francia (encabezada por Shadoune666) y Venezuela (representada por Laos).

Esta decisiva instancia se llevará a cabo el 30 de agosto en la expo Gamergy México (Expo Santa Fe, Ciudad de México). El espacio contará con una arena de eSports: tendrá ocho estaciones de computadoras de alto rendimiento, mesa de casters en vivo y señal de transmisión multiplataforma hacia las audiencias de los creadores participantes.

La producción ejecutiva y el desarrollo creativo del Mundial PVP en Minecraft 2026 están a cargo de Octavio Caliso. Junto a él, un equipo técnico que integró a programadores y constructores internacionales con experiencia en producciones para canales globales como MrBeast. A su vez, el proyecto cuenta con la participación de las agencias Big Agency (Fran Depas) y Estormin Comunicación (Pablo Tocco)

“Es un sueño para mí. Siempre quise que me vaya bien haciendo contenido con Minecraft. No tengo duda que va a ser un evento que año tras año va a ir mejorando, y no voy a parar para que todos los influencers de Minecraft quieran estar en el torneo”, afirmó Benja Calero sobre el desarrollo del proyecto.

Benja Calero, el organizador del evento. (Foto: Producción Mundial PVP Minecraft).

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Los países participantes en la final del Mundial PVP de Minecraft

El Mundial PVP de Minecraft reunió en su fase clasificatoria a representantes de México (Drixty), Argentina (El Nacheto), China (Ale Wang), Perú (soyHerios), Uruguay (Diffrent), Paraguay (SebasPod) y Bolivia (Rodrigo Wii). Así consolidó una convocatoria internacional sin precedentes en la escena.

El proyecto cuenta como antecedente directo la edición piloto realizada en 2025: acumuló más de 30 millones de reproducciones en 44 contenidos audiovisuales publicados.

Y la transmisión de la gran final presencial del Mundial PVP en Minecraft 2026 podrá seguirse el próximo 30 de agosto mediante los canales oficiales de los capitanes de cada delegación.