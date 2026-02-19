Xbox Game Pass continúa encendido este 2026 y encara la recta final de febrero e inicio de marzo con una nueva oleada de videojuegos que refuerzan su catálogo. Entre estrenos inmediatos, regresos de peso y lanzamientos desde el día uno, Microsoft vuelve a mover fuerte el tablero del gaming por suscripción.

Durante los próximos días, los suscriptores podrán disfrutar de propuestas muy variadas, desde shooters estilizados a aventuras en mundos abiertos hasta simuladores y RPG de gran escala.

Juegos que ya están disponibles en Xbox Game Pass

Xbox confirmó que desde esta semana los usuarios ya pueden acceder a los siguientes títulos dentro del servicio:

Aerial_Knight’s DropShot (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Un FPS de carreras de alta velocidad donde controlas a Smoke Wallace, capaz de disparar balas desde sus dedos tras un extraño accidente con un dragón radiactivo.

Explora la Frontera Occidental de Pandora como un Na’vi que busca reconectar con su herencia mientras enfrenta a la corporación RDA. Incluye nueva actualización en tercera persona.

El RPG de Obsidian suma nuevas razas jugables, modo Nueva Partida Plus, modo Foto y múltiples mejoras de gameplay.

Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass en febrero

La segunda mitad del mes llega cargada con títulos muy esperados y propuestas para distintos tipos de jugadores.

Death Howl – 19 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.

Un deck builder tipo soulslike ambientado en un melancólico mundo espiritual donde una madre desafía a la muerte.

Regresa el fútbol universitario con 136 escuelas FBS, más de 2.700 jugadas nuevas y 10.000 atletas.

La aclamada aventura de Geralt de Rivia vuelve en su edición completa con todo el contenido.

Administra tu propia tienda de cartas, fija precios, organiza eventos y expande tu negocio.

Un curioso desafío donde debes construir la bolsa de dados perfecta para alcanzar el millón.

El título deja atrás su versión preliminar con más historia, áreas, enemigos y cooperativo opcional.

Juegos que llegan a inicios de marzo

Final Fantasy III – 3 de marzo (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.

Cuatro héroes elegidos por los cristales deberán salvar al mundo cuando la oscuridad amenaza con dominarlo.

RPG de acción ambientado en la Bohemia del siglo XV, con una intensa historia de venganza y guerra civil.

Actualizaciones destacadas

Overwatch: Season 1: Conquest: Desde el 10 de febrero (Consola y PC).

Juegos que dejan Xbox Game Pass el 28 de febrero

Como es habitual, algunos títulos se despiden del servicio y los suscriptores pueden adquirirlos con hasta 20% de descuento antes de su salida.