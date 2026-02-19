Es tendencia:
Videojuegos

¡Confirmado! Los títulos que llegan al catálogo de Xbox Game Pass en los próximos días

Conoce los títulos que llegarán en las próximas semanas a los suscriptores de Game Pass de Xbox.

Por Franco Abatte

EA Sports College Football 26 llega a Cloud y Xbox Series X|S este jueves 19 de febrero.
Xbox Game Pass continúa encendido este 2026 y encara la recta final de febrero e inicio de marzo con una nueva oleada de videojuegos que refuerzan su catálogo. Entre estrenos inmediatos, regresos de peso y lanzamientos desde el día uno, Microsoft vuelve a mover fuerte el tablero del gaming por suscripción.

Durante los próximos días, los suscriptores podrán disfrutar de propuestas muy variadas, desde shooters estilizados a aventuras en mundos abiertos hasta simuladores y RPG de gran escala.

Juegos que ya están disponibles en Xbox Game Pass

Xbox confirmó que desde esta semana los usuarios ya pueden acceder a los siguientes títulos dentro del servicio:

  • Aerial_Knight’s DropShot (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    Un FPS de carreras de alta velocidad donde controlas a Smoke Wallace, capaz de disparar balas desde sus dedos tras un extraño accidente con un dragón radiactivo.
  • Avatar: Frontiers of Pandora (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    Explora la Frontera Occidental de Pandora como un Na’vi que busca reconectar con su herencia mientras enfrenta a la corporación RDA. Incluye nueva actualización en tercera persona.
  • Avowed (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Disponible ahora con Game Pass Premium.
    El RPG de Obsidian suma nuevas razas jugables, modo Nueva Partida Plus, modo Foto y múltiples mejoras de gameplay.

Próximos juegos que llegan a Xbox Game Pass en febrero

La segunda mitad del mes llega cargada con títulos muy esperados y propuestas para distintos tipos de jugadores.

  • Death Howl – 19 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    Un deck builder tipo soulslike ambientado en un melancólico mundo espiritual donde una madre desafía a la muerte.
  • EA Sports College Football 26 – 19 de febrero (Nube y Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate.
    Regresa el fútbol universitario con 136 escuelas FBS, más de 2.700 jugadas nuevas y 10.000 atletas.
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 19 de febrero (Nube y consola) – Game Pass Ultimate y Premium.
    La aclamada aventura de Geralt de Rivia vuelve en su edición completa con todo el contenido.
  • TCG Card Shop Simulator (Game Preview) – 24 de febrero (Nube, Xbox Series X|S, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    Administra tu propia tienda de cartas, fija precios, organiza eventos y expande tu negocio.
  • Dice A Million – 25 de febrero (PC) Game Pass Ultimate y PC Game Pass.
    Un curioso desafío donde debes construir la bolsa de dados perfecta para alcanzar el millón.
  • Towerborne – 26 de febrero (Consola, portátil y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    El título deja atrás su versión preliminar con más historia, áreas, enemigos y cooperativo opcional.
Juegos que llegan a inicios de marzo

  • Final Fantasy III – 3 de marzo (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    Cuatro héroes elegidos por los cristales deberán salvar al mundo cuando la oscuridad amenaza con dominarlo.
  • Kingdom Come: Deliverance II – 3 de marzo (Nube, Xbox Series X|S y PC) – Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.
    RPG de acción ambientado en la Bohemia del siglo XV, con una intensa historia de venganza y guerra civil.

Actualizaciones destacadas

  • Overwatch: Season 1: Conquest: Desde el 10 de febrero (Consola y PC).
Juegos que dejan Xbox Game Pass el 28 de febrero

Como es habitual, algunos títulos se despiden del servicio y los suscriptores pueden adquirirlos con hasta 20% de descuento antes de su salida.

  • Monster Train
  • Expeditions: A MudRunner Game
  • Injustice 2
  • Middle Earth: Shadow of War
