Pronósticos Universidad Católica vs Estudiantes: los Cruzados van por el boleto a cuartos

RedGol te trae los mejores pronósticos de Universidad Católica vs Estudiantes, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri Fernando Zampedri llega en gran momento, pues marcó ante Estudiantes y suma cuatro goles en sus últimas cuatro apariciones. Además, acumula 24 conquistas en 35 partidos esta temporada. bet365 2.75 Pronóstico Remates al arco de Joaquín Tobio Burgos: 1+ Joaquín Tobio Burgos atraviesa una gran semana, con goles ante Universidad Católica y Gimnasia. En ambos partidos remató cinco veces, incluyendo tres disparos directamente al arco. bet365 2.00 Pronóstico Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 Universidad Católica llega fuerte como local, con seis victorias en sus últimas siete presentaciones. Además, marcó en 14 de sus 18 segundos tiempos disputados durante la temporada. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 18 de agosto, a las 20:30 horas, en el Claro Arena, Universidad Católica recibirá a Estudiantes en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 1-1 en La Plata.

Los Cruzados llegan tras una semana de descanso y con la ilusión de aprovechar la localía para conseguir el triunfo y avanzar a los cuartos de final después de 15 años. El cuadro argentino, en cambio, disputó un duro encuentro el fin de semana: superó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense y, aunque llega con mayor desgaste físico, su confianza está en lo más alto.

En la previa del partido, nuestro analista te trae los mejores pronósticos de Universidad Católica vs Estudiantes, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Zampedri quiere guiar la victoria de U. Católica

Fernando Zampedri comandó el empate en Argentina la semana pasada con un gran gol desde fuera del área. El Toro tendrá la misión de guiar la victoria en el Claro Arena y llevar a la UC a los cuartos de final de la Libertadores después de 15 años.

El delantero nacionalizado chileno suma cuatro conquistas en sus últimas cuatro apariciones. En total, esta temporada anotó 24 tantos en 35 encuentros.

Anota en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.75 en bet365

Tobio Burgos, la gran aparición en el Pincha

Joaquín Tobio Burgos ha tenido una semana impecable con el Pincha: marcó en el empate 1-1 ante la UC, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y participó con un gol y una asistencia en el 4-0 sobre Gimnasia.

En esos dos partidos, el jugador de 21 años remató cinco veces, tres de ellas al arco.

Remates al arco de Joaquín Tobio Burgos: 1+ – 2.00 en bet365

El gran secreto goleador de Universidad Católica está en los segundos tiempos

Universidad Católica tiene la ventaja de la localía para definir la serie de octavos de final, tras finalizar primero en la fase de grupos. Lleva seis victorias y un empate en sus últimas siete presentaciones como local. En lo que va de la temporada, registra 11 triunfos, cuatro empates y solo tres derrotas en esa condición.

Lo más sorprendente ha sido su efectividad tras el descanso: en 14 de sus 18 segundos tiempos, el cuadro cruzado anotó al menos un gol.

Total de goles de Universidad Católica en la segunda mitad: Más de 0.5 – 2.00 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por bet365 Universidad Católica 2.62 bet365 Empate 3.00 bet365 Estudiantes 2.90 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Universidad Católica vs Estudiantes: últimos partidos