Pronósticos O’Higgins vs Deportes Concepción: el Capo de Provincia sacó ventaja en la ida y define en su casa

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en O'Higgins vs Deportes Concepción por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado final: O’Higgins O’Higgins ganó la ida por 1-0 y permanece invicto como local en esta Copa Chile, mientras acumula seis triunfos consecutivos en el torneo y nunca perdió ante Deportes Concepción en casa. 1xBet 2.22 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Cinco de los últimos nueve partidos de O’Higgins como local y cinco de las siete salidas recientes de Deportes Concepción terminaron con dos goles o menos; además, ocurrió en dos de sus tres duelos esta temporada. 1xBet 1.84 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En seis de los nueve partidos de O’Higgins y en siete de los nueve de Deportes Concepción en Copa Chile hubo al menos un gol entre los minutos 76 y 90, reforzando la tendencia hacia un cierre con emociones. 1xBet 2.02 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

O’Higgins y Deportes Concepción jugarán este domingo 4 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

El Capo de Provincia tiene la ventaja y la localía a su favor, ya que en el compromiso de ida, se impuso por la mínima diferencia, gracias al gol agónico de Arnaldo Castillo. El goleador paraguayo del Celeste lleva cinco partidos consecutivos anotando en esta competencia y suma ocho gritos en sus últimas 10 apariciones entre todas las competencias.

En la antesala de este desafío, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para O’Higgins vs Deportes Concepción, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

O’Higgins es favorito para pasar a la semifinal de la Copa Chile

O’Higgins ganó el partido de ida por 1-0 y definirá la serie en casa, donde se mantiene invicto en esta competencia tras registrar dos empates y dos victorias.

El Celeste lleva seis triunfos consecutivos en la Copa Chile y nunca perdió ante Deportes Concepción como local: ganó cuatro de esos ocho enfrentamientos y empató los cuatro restantes.

Resultado final: O’Higgins – 2.22 en 1xbet

La serie se cierra con pocos goles

En cinco de los últimos nueve partidos del Capo de Provincia como local, contemplando todas las competencias, se registraron menos de tres goles.

En cinco de las siete salidas anteriores del León de Collao, entre liga y copa, hubo dos tantos o menos.

Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos esta temporada terminaron con menos de tres goles.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.84 en 1xbet

Un gol sobre el final para decidir al semifinalista

En seis de los nueve encuentros de los Celestes en la Copa Chile 2026, hubo al menos un gol entre los minutos 76 y 90.

En siete de los nueve cotejos de los Lilas en la competencia, también se contabilizó al menos un tanto en ese tramo final del partido.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.02 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet O’Higgins 2.22 1xBet Empate 3.64 1xBet Deportes Concepción 3.07 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Antes de realizar una apuesta, también es importante conocer la plataforma que utilizarás y revisar aspectos como sus mercados, métodos de pago y condiciones de uso. Si estás evaluando esta alternativa, puedes consultar nuestra guía sobre si 1xbet es confiable para conocer más detalles del operador antes de tomar una decisión.

Historial de O’Higgins vs Deportes Concepción: últimos partidos