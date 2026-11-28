Pronósticos: Ñublense vs Cobresal
Ñublense y Cobresal serán protagonistas de la definición del descenso este domingo 29 de noviembre, cuando se enfrenten desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 29 de la Liga de Primera.
Los Diablos Rojos necesitan ganar sí o sí para mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Cualquier otro resultado los alejará de la pelea. Los Mineros, por su parte, deben conseguir los tres puntos para no quedar comprometidos con la zona roja: están tres unidades por encima de Unión La Calera y cuatro de Universidad de Concepción, los colistas que se enfrentan en esta jornada. Con una victoria, quedarán prácticamente salvados gracias a su diferencia de gol.
Antes del pitazo inicial, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs. Cobresal, para que los tengas en cuenta a la hora de apostar. Además, puedes descubrir si 1xbet es confiable y conocer sus principales características y medidas de seguridad.
Los dos equipos necesitan los tres puntos
En cinco de los últimos siete partidos de Ñublense en la Liga de Primera, ambos equipos anotaron y hubo más de dos goles.
En los seis compromisos más recientes de Cobresal, los dos conjuntos marcaron, y en cuatro de ellos, se registraron tres tantos o más.
Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en 1xbet
El final suele tener emociones para Ñublense y Cobresal
En seis de los recientes ocho encuentros de los Diablos Rojos en el torneo, hubo al menos un grito de gol entre el minuto 81 y el pitazo final.
En 11 de los anteriores 13 cotejos de los Mineros en la competencia, también se contabilizó un tanto o más en ese tramo.
Intervalo de gol (81-90 Mins): Si – 2.10 en 1xbet
Ñublense no suele encontrar demasiadas oportunidades desde el banderín
Ñublense tiene el segundo promedio más bajo de saques de esquina por partido, con 4,14 cada 90 minutos. Además, es el equipo que menos veces superó la línea de cinco córners: en 20 de sus 28 encuentros de liga esta temporada, ejecutó cinco tiros de esquina o menos.
Total de saques de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 – 2.05 en 1xbet
Cuotas: Ñublense vs Cobresal
Historial de Ñublense vs Cobresal: últimos partidos
- Cobresal 0-1 Ñublense (Campeonato Nacional 2026)
- Ñublense 2-0 Cobresal (Copa de la Liga 2026)
- Cobresal 1-1 Ñublense (Copa de la Liga 2026)
- Ñublense 5-0 Cobresal (Campeonato Nacional 2025)
- Cobresal 1-1 Ñublense (Campeonato Nacional 2025)