RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Ñublense vs Cobresal, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 Ambos equipos llegan con tendencias ofensivas marcadas: Ñublense cumplió este pronóstico en cinco de sus últimos siete partidos, mientras Cobresal lo consiguió en sus seis presentaciones recientes. 1xBet 1.90 Pronóstico Intervalo de gol (81-90 Mins): Si Los goles tardíos son habituales en ambos equipos: Ñublense registró tantos en ese intervalo en seis de sus últimos ocho encuentros, mientras Cobresal lo hizo en 11 de 13. 1xBet 2.10 Pronóstico Total de saques de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 Los Diablos Rojos promedian apenas 4,14 córners por partido y registraron cinco o menos en 20 de sus 28 presentaciones ligueras, la cifra más alta del torneo. 1xBet 2.05 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Ñublense y Cobresal serán protagonistas de la definición del descenso este domingo 29 de noviembre, cuando se enfrenten desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Los Diablos Rojos necesitan ganar sí o sí para mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Cualquier otro resultado los alejará de la pelea. Los Mineros, por su parte, deben conseguir los tres puntos para no quedar comprometidos con la zona roja: están tres unidades por encima de Unión La Calera y cuatro de Universidad de Concepción, los colistas que se enfrentan en esta jornada. Con una victoria, quedarán prácticamente salvados gracias a su diferencia de gol.

Antes del pitazo inicial, nuestro analista te presenta los mejores pronósticos de Ñublense vs. Cobresal, para que los tengas en cuenta a la hora de apostar. Además, puedes descubrir si 1xbet es confiable y conocer sus principales características y medidas de seguridad.

Los dos equipos necesitan los tres puntos

En cinco de los últimos siete partidos de Ñublense en la Liga de Primera, ambos equipos anotaron y hubo más de dos goles.

En los seis compromisos más recientes de Cobresal, los dos conjuntos marcaron, y en cuatro de ellos, se registraron tres tantos o más.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en 1xbet

El final suele tener emociones para Ñublense y Cobresal

En seis de los recientes ocho encuentros de los Diablos Rojos en el torneo, hubo al menos un grito de gol entre el minuto 81 y el pitazo final.

En 11 de los anteriores 13 cotejos de los Mineros en la competencia, también se contabilizó un tanto o más en ese tramo.

Intervalo de gol (81-90 Mins): Si – 2.10 en 1xbet

Ñublense no suele encontrar demasiadas oportunidades desde el banderín

Ñublense tiene el segundo promedio más bajo de saques de esquina por partido, con 4,14 cada 90 minutos. Además, es el equipo que menos veces superó la línea de cinco córners: en 20 de sus 28 encuentros de liga esta temporada, ejecutó cinco tiros de esquina o menos.

Total de saques de esquina de Ñublense: Menos de 5.5 – 2.05 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1XBET Ñublense 1.62 1XBET Empate 3.80 1XBET Cobresal 4.88 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Ñublense vs Cobresal: últimos partidos