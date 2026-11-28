RedGol te presenta mejores pronósticos deportivos para apostar en Everton vs O'Higgins, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Everton superó los dos goles en cinco de sus últimas seis presentaciones ligueras. O’Higgins repitió la tendencia en cuatro de sus seis salidas recientes y sus tres enfrentamientos terminaron con idéntico resultado estadístico. 1xBet 1.70 Pronóstico Tiros de esquina: Menos de 10.5 Los córners suelen ser escasos en los partidos de ambos: hubo diez o menos en 10 de las 14 presentaciones de Everton en casa y también en igual cantidad de salidas de O’Higgins. 1xBet 1.77 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Alan Medina El delantero uruguayo es el máximo artillero de Everton, con 12 tantos, y convirtió en cuatro de sus últimas seis presentaciones como local. Además, ya le marcó a O’Higgins esta temporada. 1xBet 2.62 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Everton y O’Higgins se medirán este domingo 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en el estadio Sausalito, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Los Celestes son los que mejor panorama tienen en la lucha por evitar el descenso, ya que suman 31 puntos. Con un empate en Viña del Mar, podrían asegurar la permanencia o quedar muy cerca de conseguirla. Los Ruleteros, por su parte, buscan cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos, con apenas un punto de los últimos 12 posibles. Este bajón los llevó a perder una importante ventaja en la lucha por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana. Ahora, están obligados a sumar para que todo se defina en la última jornada.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Everton vs O’Higgins, para que consideres antes de apostar en el campeonato chileno.

Everton y O’Higgins dieron tres shows esta temporada

En cinco de los últimos seis partidos de Everton en la Liga de Primera 2026, se anotaron tres goles o más.

O’Higgins cumplió con esta tendencia en cuatro de sus últimas seis presentaciones como visitante en el torneo.

Además, los tres enfrentamientos entre ambos terminaron con más de dos goles: el Capo de Provincia ganó los dos partidos de la Copa de la Liga por 2-1, mientras que los Ruleteros se quedaron con el duelo correspondiente al Campeonato Nacional por 3-2.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.70 en 1xbet

Ruleteros y Celestes comparten una estadística en los córners

Los Ruleteros están entre los cinco equipos que menos veces superaron los 10 saques de esquina en sus partidos como locales: en 10 de sus 14 presentaciones en casa, se ejecutaron menos de 11 córners.

El panorama es similar para los Celestes: son el quinto equipo que menos veces registró más de 10 tiros de esquina como visitante. También en 10 de los 14 encuentros que disputaron fuera de casa, hubo 10 córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 10.5 – 1.77 en 1xbet

Alan Medina busca repetir ante los Celestes

Alan Medina es el máximo goleador del equipo de Viña del Mar, con 12 tantos en 27 apariciones. Además, marcó en cuatro de las últimas seis presentaciones de su equipo como local en la liga.

Ya le convirtió a O’Higgins esta temporada: fue en la derrota por 2-1 en la Copa de la Liga.

Anotará un gol en cualquier momento: Alan Medina – 2.62 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs O’Higgins Cuotas ofrecidas por 1XBET Everton 1.77 1XBET Empate 3.60 1XBET O’Higgins 3.91 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Everton vs O’Higgins: últimos partidos